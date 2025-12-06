CD Castellón | Del infrafútbol al fútbol de élite con Rafa Escrig y Enrique Ballester

Rafa Escrig y Enrique Ballester, dos voces estrechamente ligadas a la historia reciente del CD Castellón y al periodismo castellonense, han sido entrevistados en el sexto episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut.

Escrig y Ballester (actualmente redactor del periódico Mediterráneo) conversan con Marc Guidotti y Kiko Felguera para repasar su relación vital, profesional y sentimental con el Castellón, un club cuya historia reciente ha sido una montaña rusa de descensos administrativos, travesías por Tercera División, ascensos y un profundo arraigo popular.

Los orígenes

Ambos narran cómo su vocación periodística brota, más que del fútbol en abstracto, del vínculo emocional con el Castellón, un equipo que les marcó desde la infancia y que terminó moldeando sus carreras. Buena parte del episodio gira en torno a la etapa más oscura del club: la caída a Tercera División.

Esa travesía por el infrafútbol no solo forjó a los periodistas, sino también el carácter de la afición y del club. Ambos destacan a los jugadores que mantuvieron vivo al Castellón y la gran lección de la época: entender que en la vida no se elige entre camino fácil o difícil, sino el camino correcto, y el albinegrismo eligió mantener su identidad, su nombre y su escudo, en vez de refundarse.

Anécdotas y renacimiento

Las anécdotas son constantes: jornadas que terminaban con vómitos por agotamiento tras llegar sin dormir a una Rosaleda abrasadora, eliminatorias de playoff marcadas por penaltis fallados o crónicas escritas en hoteles donde las paredes vibraban por razones extradeportivas. Episodios que hoy recuerdan entre humor y nostalgia, pero que ejemplifican la dureza de ese periodo.

También hablan del renacimiento del Castellón, especialmente desde la llegada de Bob Voulgaris y su proyecto, con ciudad deportiva, planificación de cantera y objetivos ambiciosos. Ambos sienten que el club ha recuperado propósito y futuro.

En el ámbito personal, ambos reflexionan sobre cómo la paternidad y los años suavizan la intensidad emocional, aunque el Castellón siga siendo una constante vital. El episodio concluye como empezó: con gratitud, sentido del humor y la certeza compartida de que, después de haber visto lo peor del Castellón, ahora toca ver lo mejor.