La crónica: El Barbastro desmonta a un frágil Castellón B en Gaetà Huguet (1-3)

El Barbastro hizo papilla la defensa del Castellón B y reinó como quiso en Gaetà Huguet. Ni el penalti con el que empató el filial albinegro descentró al conjunto oscense que siguió con su juego de saber montar contras y romper la defensa rival. Incluso tras el descanso los aragoneses empezaron a jugar y a llegar con rapidez al área del conjunto castellonense. Al final, tercera derrota consecutiva para la escuadra de la capital de la Plana.

Terminó la primera parte con 0-1 para los oscenses, pero igual pudo haberlo hecho con 1-1 y también con 0-2 si Sergi Torner no le hubiese realizado una gran parada a Ibrahima en el minuto 41, cuando se cantaba el gol. El encuentro empezó mal y no se pudo enderezar el rumbo. El Barbastro marcó en el minuto 6, con un tiro desde la frontal del área de Hugo Anglada para sorprender a un Sergi Torner que hizo la estatua.

Carlos Segura marcó su noveno gol, pero no pudo evitar la derrota del filial. / Juan Francisco Roca

Segundo tiempo

Arrancó con buenos augurios la segunda parte. Miguelón Ferrer fue objeto de un derribo dentro del área (min. 50) y desde los once metros lanzó Carlos Segura, se la paró David Troya, y aprovechó el rechace para hacer el 1-1. Este gol en vez de darle impuso al Castellón B, le dio alas al Barbastro, que empezó a tocar y a adelantar metros y en dos contras puso el 1-3 en un abrir y cerrar de ojos. Primero Aaron Fernández (min. 58) y después Kun (min. 68). Un arcador cada vez más imposible de remontar.

Nico Font conduce el balón ante la presencia de un futbolista del Barbastro. / Juan Francisco Roca

Se llegó a la recta final del partido con todos los cambios agotados en el filial albinegro y con un Barbastro muy cómodo en el terreno de juego.Al final, 1-3 para el Barbastro que logró tres puntos de oro en tierras castellonenses y, además, le infligió la terdera derrota consecutiva a un Castellón B que tendrá que mejorar.

Ficha técnica:

-1-Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Dani Zareck, Alcira; Terma (Isi, min. 62), Arapio (Dennis, min. 83), Gabarri, Josep Díaz (Goñi, min. 83); Segura, Miguelón (Santamaría, min. 62) y Nico Font (Enric, min. 62).

-3-Barbastro: David Troya; Raúl Alarcón, Montesinos, Mingote, Barrera; Eder (Cuenca, min. 89); Hugo Bautista (Cardiel, min. 60), Hugo Anglada (Caro, min. 89), Ibrahima, Fernández (Rodrigo, min. 60); y Kun (Gabarre, min. 70)

Goles: 0-1. Min. 6; Hugo Anglada. 1.1. Min. 51: Segura (p). 1-2. Min. 58: Aaron. 1-3. Min. 68: Kun.

Árbitro: Marc Oltra (Barcelona). Amonestó a los visitantes Mingotes, Iribarren y Sito Barrera.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 450 espectadores.