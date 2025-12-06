Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La crónica: El Barbastro desmonta a un frágil Castellón B en Gaetà Huguet (1-3)

Los albinegros llegaron a empatar el partido, pero los oscenses rápidamente anotaron

El Castellón B perdió ante un Barbastro que, en el cómputo generl, fue mejor.

El Castellón B perdió ante un Barbastro que, en el cómputo generl, fue mejor. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

El Barbastro hizo papilla la defensa del Castellón B y reinó como quiso en Gaetà Huguet. Ni el penalti con el que empató el filial albinegro descentró al conjunto oscense que siguió con su juego de saber montar contras y romper la defensa rival. Incluso tras el descanso los aragoneses empezaron a jugar y a llegar con rapidez al área del conjunto castellonense. Al final, tercera derrota consecutiva para la escuadra de la capital de la Plana.

Terminó la primera parte con 0-1 para los oscenses, pero igual pudo haberlo hecho con 1-1 y también con 0-2 si Sergi Torner no le hubiese realizado una gran parada a Ibrahima en el minuto 41, cuando se cantaba el gol. El encuentro empezó mal y no se pudo enderezar el rumbo. El Barbastro marcó en el minuto 6, con un tiro desde la frontal del área de Hugo Anglada para sorprender a un Sergi Torner que hizo la estatua.

Carlos Segura marcó su noveno gol, pero no pudo evitar la derrota del filial.

Carlos Segura marcó su noveno gol, pero no pudo evitar la derrota del filial. / Juan Francisco Roca

Segundo tiempo

Arrancó con buenos augurios la segunda parte. Miguelón Ferrer fue objeto de un derribo dentro del área (min. 50) y desde los once metros lanzó Carlos Segura, se la paró David Troya, y aprovechó el rechace para hacer el 1-1. Este gol en vez de darle impuso al Castellón B, le dio alas al Barbastro, que empezó a tocar y a adelantar metros y en dos contras puso el 1-3 en un abrir y cerrar de ojos. Primero Aaron Fernández (min. 58) y después Kun (min. 68). Un arcador cada vez más imposible de remontar.

Nico Font conduce el balón ante la presencia de un futbolista del Barbastro.

Nico Font conduce el balón ante la presencia de un futbolista del Barbastro. / Juan Francisco Roca

Se llegó a la recta final del partido con todos los cambios agotados en el filial albinegro y con un Barbastro muy cómodo en el terreno de juego.Al final, 1-3 para el Barbastro que logró tres puntos de oro en tierras castellonenses y, además, le infligió la terdera derrota consecutiva a un Castellón B que tendrá que mejorar.

Ficha técnica:

-1-Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Dani Zareck, Alcira; Terma (Isi, min. 62), Arapio (Dennis, min. 83), Gabarri, Josep Díaz (Goñi, min. 83); Segura, Miguelón (Santamaría, min. 62) y Nico Font (Enric, min. 62).

-3-Barbastro: David Troya; Raúl Alarcón, Montesinos, Mingote, Barrera; Eder (Cuenca, min. 89); Hugo Bautista (Cardiel, min. 60), Hugo Anglada (Caro, min. 89), Ibrahima, Fernández (Rodrigo, min. 60); y Kun (Gabarre, min. 70)

Goles: 0-1. Min. 6; Hugo Anglada. 1.1. Min. 51: Segura (p). 1-2. Min. 58: Aaron. 1-3. Min. 68: Kun.

Árbitro: Marc Oltra (Barcelona). Amonestó a los visitantes Mingotes, Iribarren y Sito Barrera.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 450 espectadores.

