La previa | El Castellón B quiere cerrar sus heridas ante el Barbastro

Todo el monte no es orégano. Estaba cantado que después de tantas alegrías, este Castellón B tenía que pinchar y saborear la hiel de las derrotas. Cayó en casa ante el Torrent y perdió el pasado domingo en el campo del Olot. Ahora toca recibir al Barbastro en Gaetà Huguet (16.00 horas), un encuentro que se tiene que ganar para seguir con el paso firme hacia conseguir el mayor número de puntos posibles para asegurar la permanencia en Segunda RFEF.

Llega a la capital de la Plana un Barbastro, muy modesto, que lejos de casa sólo ha ganado un partido tras seis desplazamientos. Venció al Porreres (0-1); empató en los campos del Espanyol B (1-1) y Girona B y Reus FC (0-0), al margen de perder en su visita al Poblense y Alcoyano (1-0).

Las ausencias

Para este partido, el filial albinegro seguirá sin poder contar con David Sellés, Jorge Domingo y Marcos Montero. Por eso el cuerpo técnico seguirá citando a uno de los juveniles más destacados en la línea defensiva como es Daniel Zareck, así como al delantero y goleador Fran Santamaría.

El Castellón B comienza la jornada en la 11ª posición, en la mitad tabla. El Barbastro, por contra, es 14ª en la clasificación a cuatro puntos del joven conjunto albinegro.

Posible once del Castellón B

Sergi Torner; Willmann, Charbel. Yeray, Álex Alcira; Toni Gabarri, Guillem Terma; Carlos Segura, Nico Font, Dennis Almiñana; y Miguelón.