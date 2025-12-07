La crónica: Dépor, este es el Súper Castellón (1-3)

¡Que remontada! Un Súper Castellón ha firmado una remontada de equipo grande en Riazor para sumar tres puntos de oro que no solo le consolidan en la zona de play-off a Primera, sino que le postulan como un equipo que tiene licencia para soñar con todo.

Un partido mayúsculo del equipo de Pablo Hernández ante un Dépor invicto en casa (hasta ayer) que buscaba el liderato y se las prometía muy felices en la primera parte con el gol de Yeremay. El fútbol hizo justicia en una excelente segunda parte y los cambios del técnico castellonense fueron pura magia. Entró Doué y empató. Entró Brignani y remontó. Y sentenció Cipenga, que también entró.

Uno de los partidazos de la jornada

Si un aficionado neutral tuviera que elegir un partido de la jornada en LaLiga Hypermotion seguramente hubiera sido el Dépor-Castellón. Por escenario, por historia de ambos clubs, por la propuesta de un fútbol ofensivo y por los Calatrava o los Yeremay, entre otros.

Cuando algo va bien, mejor no tocarlo. Pablo Hernández repitió el mismo once que venció a Las Palmas en la última jornada, con Cipenga y Suero esperando su momento con mucha hambre.

Dieron las 18.33, y con algo de rémora por un problema con la red, arrancó el duelo. Da igual que juegue en el SkyFi Castalia junto a su fiel afición, en campos helados como en Andorra o en un escenario imponente como Riazor, el Castellón jugó con la confianza que dan los buenos resultados y una posición privilegiada en la tabla. Presionando, mandando y atacando sin miedo.

Los jugadores del Castellón celebran la victoria. / LALIGA HYPEROMOTION

Con Barri y Gere muy activos en la medular, la primera internada fue de Alberto en una jugada a lo Beckenbauer. Se plantó en la frontal pero la defensa del Dépor le dijo: «por aquí no». Los albinegros presionaban como un pulpo agarrado a la roca: cada vez que el Dépor intentaba generar, tenía un tentáculo encima. Lo intentaron en varias acciones sueltas Yeremay y Mella, las balas blanquiazules, pero sin incomodar a Matthys. En una jugada hilada desde el portero, Lucas Alcázar tuvo en sus botas la primera clarísima al borde de la media hora, pero Parreño evitó el 0-1.

Cuando más tranquilo estaba el Castellón a orillas del Atlántico, Alberto despertó una oleada azul imparable. El capitán perdió la pelota en una zona mortal y el 'mar' fue cruel. Stoichkov habilitó a Yeremay, que batió por debajo a Matthys. Con el 1-0 ambos enfilaron los vestuarios.

Alcazar ante la presión de Yeremay. / LALIGA HYPERMOTION

Remontada de banquillo

Pablo Hernández volvió a hacer magia desde el banquillo, como ya ocurrió la semana pasada ante Las Palmas. El primero en entrar fue Cipenga, que agitó el partido con su desequilibrio. En el 52, Cala estuvo a punto de inventarse una vaselina made in Raúl. No entró por poco. El dominio del Castellón era cada vez más aplastante y el empate era cuestión de tiempo.

Doue, que había entrado en el 63, se sacó un trallazo un minuto después para igualar el encuentro. La ola llegaba ahora desde el Mediterráneo. Creció la marea albinegra, Camara perdonó el 1-2, pero entró Brignani en el 79’ y en el mismo córner, de cabeza... ¡gol!.

Con el Depor volcado y el partido roto, Cipenga sentenció a cinco del final. Una victoria de equipo muy grande en Riazor.