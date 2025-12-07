Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: a seguir con la buena racha

El conjunto albinegro busca seguir con la dinámica positiva de tres encuentros seguidos ganando y cinco sin conocer la derrota

Buen ambiente en las sesiones de entrenamiento de esta semana previa al duelo en Riazor.

Buen ambiente en las sesiones de entrenamiento de esta semana previa al duelo en Riazor. / CD Castellón

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón busca una nueva proeza en la categoría de plata del fútbol. Después de derrotar a la UD Las Palmas en el último enfrentamiento, los de Pablo Hernández visitan Riazor, estadio del Deportivo de la Coruña, para medirse al líder de la categoría (18:30 horas), antes de empezar la jornada. Sin embargo, razones para ser optimistas no faltan al combinado 'orellut' que suman cinco encuentros sin conocer la derrota y tres victorias consecutivas.

Para el encuentro Pablo Hernández parece que va a tener a todos sus futbolistas disponibles, excepto la duda del estado físico de Adam Jakobsen que ya no pudo ser convocado el pasado domingo ante Las Palmas.

Noticias relacionadas y más

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents