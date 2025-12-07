Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: a seguir con la buena racha

El CD Castellón busca una nueva proeza en la categoría de plata del fútbol. Después de derrotar a la UD Las Palmas en el último enfrentamiento, los de Pablo Hernández visitan Riazor, estadio del Deportivo de la Coruña, para medirse al líder de la categoría (18:30 horas), antes de empezar la jornada. Sin embargo, razones para ser optimistas no faltan al combinado 'orellut' que suman cinco encuentros sin conocer la derrota y tres victorias consecutivas.

Para el encuentro Pablo Hernández parece que va a tener a todos sus futbolistas disponibles, excepto la duda del estado físico de Adam Jakobsen que ya no pudo ser convocado el pasado domingo ante Las Palmas.

Estos son los tituares del Deportivo de la Coruña. Antonio Hidalgo se reserva a su máximo goleador, Zakaria, aunque sí que pone sobre el césped a Mella y Yeremay.

Alineación del Castellón en Riazor. Pablo Hernández repite el mismo once que le sirvió para doblegar a la UD Las Palmas en el SkyFi Castalia. La mala noticia es la ausencia de Jakobsen por segunda jornada consecutiva por los problemas físicos.

El Castellón ya viaja al Abanca Riazor para concentrarse antes del encuentro. Así han subido al autobús los futbolistas albinegros.