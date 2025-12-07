Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: "Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo"

El CD Castellón ha vuelto a dejar el pabellón muy alto con su visita al Abanca Riazor. El cuadro albinegro superó 1-3 al Deportivo de la Coruña en un partido que había sido acuñado como prueba de fuego para ver el nivel verdadero del cuadro 'orellut'. Pablo Hernández, apareció en rueda de prensa con una sonrisa después de haber sido uno de los mayores artífices de este triunfo con su elección de tres futbolistas que salieron del banquillo y fueron claves con sus tres tantos.

Valoración del partido

Estoy muy contento por los jugadores. Sabíamos que veníamos a jugar contra un rival que nos iba a exigir mucho, pero creo que hemos estado muy bien defensivamente y ofensivamente. Se nos ha puesto el partido en contra la primera parte con un error en salida de balón, pero al descanso hemos hablado que había que insistir que no estábamos mal y que estábamos siendo superiores. Luego los cambios también han ayudado, han dado un plus de energía y encima han aportado goles. Muy contento por el partido, obviamente por los tres puntos y sobre todo, por la sensación de equipo que hemos dado ante un gran rival.

El peor Deportivo de toda la temporada

Sabíamos que era casi inevitable que te transiten o te cojan a la contra con los jugadores que tienen arriba y, sobre todo, hemos trabajado mucho en las vigilancias defensivas. Luego hemos estado juntos en la presión. Sabíamos que el Depor iba a tener la posesión lejos de nuestro campo y era donde no nos importaba. Teníamos que intentar cerrar los saltos de línea, les hemos tapado bastante bien y a partir de ahí con balón hemos acumulado gente y nos ha salido un muy buen partido.

Cambio de Brignani

Justo lo había llamado para cambiarlo y ha salido el balón por línea de fondo. No estaba previsto tan rápido, pero al ver que era córner le hemos metido un poco de prisa. Creo que se ha equivocado de camiseta, pero hemos podido hacer el cambio y sabíamos que nos podía aportar mucho porque va muy bien por arriba. Hemos tenido la suerte de que le ha caído el balón y que haya acabado en la portería porque era el primer balón que tocaba.

Los tres goles provienen de jugadores del banquillo

Muy contento. Al final de eso trata un equipo. Tenemos una plantilla muy larga y estamos todos enchufados. Da gusto verles entrenar y cuando salen del banquillo y dan este plus al equipo es una alegría para todos. Soy un entrenador que creo que es la primera vez que repito alineación y todos saben que van a tener su momento y su oportunidad. Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo.

Alcazar ante la presión de Yeremay. / LALIGA HYPERMOTION

¿Esperaba que el Deportivo buscará el segundo a la contra?

Sabíamos que uno de sus fuertes son esas transiciones. Tienen gente muy rápida, que conduce muy bien el balón y un potencial muy grande en la parte ofensiva. Lo sabíamos que podíamos sufrir en algunos momentos, pero hemos hecho un buen trabajo en la presión. Eso sí, sabíamos de su calidad y aunque fuéramos por delante en el marcador en los últimos minutos teníamos que ir con cuidado. Pero me voy muy contento porque todo lo que habíamos trabajado durante la semana, ha salido bastante bien.

¿El gol de Doué estaba estudiado?

Es un patrón más que del Deportivo, nuestro que acumulamos mucha gente en el borde del área para tener un pase más. Sí que es verdad que cuando ha ido a tirar a portería, he pensado que estaba un poco lejos, pero le ha salido un tiro perfecto. Uno se va muy satisfecho cuando la gente que entra del banquillo para dar oxígeno equipo, aporta goles o asistencias.

Los jugadores del Castellón celebran la victoria. / LALIGA HYPEROMOTION

Posible roja a Jeremy Mellot

La he visto en directo y en la pantalla del banquillo una vez, pero creo Alberto estaba bastante cerca, no era una jugada muy centrada y creo que en la diagonal de portería Alberto llegaba claramente. No la veo roja. A veces las jugadas están al límite y es difícil decantarte si es roja o amarilla. Igual que creo que la tarjeta roja al Deportivo no era expulsión porque estaba en disputa de balón.