La previa | El Castellón visita al Deportivo en Riazor sin complejos y con ganas de ganar

Con estilos diferentes, pero con propuestas futbolísticas atractivas y valientes, se verán las caras este domingo por la tarde (18.30 horas) el súper Deportivo, líder de la categoría, y el CD Castellón, animador de la competición en las últimas jornadas que intentará encadenar en Riazor la que sería (pero no será fácil) la cuarta victoria consecutiva. Casi nada. Un partido más que atractivo por lo mucho que son capaces estas dos escuadras. En el caso de los deportivistas afrontan esta cita tras ganar con solvencia al Sabadell en la Copa del Rey (0-2). En ese partido Antonio Hidalgo dio rienda suelta a los menos habituales. Esta tarde saldrán los pesos pesados de la liga.

Buen ambiente en las sesiones de entrenamiento de esta semana previa al duelo en Riazor. / CD Castellón

Ahora que el conjunto de la capital de la Plana está instalado ahí arriba es cuadro se tiene que codear con los mejores equipos del grupo. El pasado lunes los albinegros noquearon a Las Palmas en el SkyFi Castalia (1-0). Ahora toca visitar al líder, al equipo más en forma que afrontará este duelo ante su afición con cinco victorias seguidas y con seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Palabras mayores y puros números. Luego, sobre el césped, igual el panorama se ve de otra forma. Eso sí, los orelluts visitan a este súper equipazo sin complejos, sin miedo, pero con mucho respeto como suele suceder. Luego, el que más certero esté en las dos áreas se llevará el gato al agua.

Todo más difícil

No es fácil llegar hasta donde ha llegado el CD Castellón, pero lo que está claro es que por la mente de muchos albinegros pasa aquello de sumar cuanto antes los 50 puntos que hacen falta para salvar la categoría, y a partir de ahí ver hasta dónde se puede llegar. Se verá si equipo de Pablo Hernández es capaz de aguantar el ritmo que se va a imponer en la zona alta de la tabla para alzarse con las dos plazas de ascenso directo y las otras cuatro para disputar el play-off. Es decir, ver si se puede alcanzar alguna de las seis primeras plazas.

El técnico Pablo Hernández ha pedido tener los pies en el suelo ahora que todo va a favor. / CD Castellón

El Deportivo, con un súper equipo, esta temporada parece ser que va en serio y quiere jugar en Primera la próxima campaña. No lo tendrá fácil. Hay muchos pretendientes que quieren ascender por la vía rápida para evitar el mal trago de las fases de ascenso. Fuerza mediática no le faltará porque en los últimos años se ha focalizado mucha información sobre el Deportivo.

En el caso del CD Castellón acudirá a esta cita con toda la artillería. No hay sancionados ni lesionados, aunque la duda de Jakobsen. Que Pablo Hernández repita el mismo once del partido ante Las Palmas no será fácil, porque de partido a partido siempre hay de dos a tres novedades. Cipenga es mucho Cipenga cuando quiere y, por lo tanto, podría regresar al once titular. El Deportivo más o menos cuenta con los mismos que ganaron al Albacete, aunque recuperan a Ximo Navarro. Se mantienen de baja Daniel Bachmann, Luismi Cruz y Escudero.