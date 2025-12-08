CD Castellón y Deportivo de la Coruña: una oda al gol en un clásico moderno

Las últimas siete últimas veces que CD Castellón y Deportivo de la Coruña se han enfrentado este duelo se ha convertido en una oda al gol. Sí, goles a porrillo. En estos siete enfrentamientos se han visto hasta 31 goles, por lo que la media no está nada mal: 4,42 goles por encuentro disputado. Este domingo hubo cuatro tantos más en el 1-3 en Riazor. Entrenado 2026 será la vuelta en el SkyFi Castalia.

Sin tapujos. A por todas. A por la portería del rival. Este festival goleador arrancó a finales de la temporada 2022/23, en las semifinales por el ascenso de categoría. En el partido de ida en Riazor el Deportivo se impuso al Castellón por 1-0 (Max Svensson). Y la vuelta en el SkyFi Castalia fue la locura colectiva (4-3), tras prórroga incluida. Jesús De Miguel, Jeremy de León, Iago Indias y David Cubillas anotaron por los albinegros, y Yeremay, Lucas Pérez (p) y Kuki Zalazar marcaron por los coruñeses.

Más goles se vieron la temporada 2023/24. Fue en la final por el título de campeón de Primera Federación. Ambos equipos ya estaban ascendidos a Segunda División. En Riazor se impuso el Deportivo (2-1), con goles de Lucas Pérez y Pablo Martínez, y Douglas Aurelio lo hizo por los ‘orelluts’. En la vuelta, en la capital de la Plana, los coruñeses vencieron por 2-4, con tantos de Douglas Aurélio e Israel Suero por los castellonenses, y de Lucas Pérez (dos), David Mella y Davo, por los gallegos.

Y la pasada temporada, en este doble enfrentamiento en la liga regular, se vieron 10 goles entre los dos partidos. En Riazor goleó el Deportivo (5-1), con goles de David Mella (dos), Villares, Barbero y Yeremay, y Douglas Aurélio por los albinegros. Después, en Castalia, hubo reparto de puntos: 2-2. Por el Castellón anotaron Israel Suero y Jozhua Vertround, y Yeremay y Pablo Vázquez por el Deportivo.