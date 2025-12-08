Del minuto 78:21 al 78:31, el gol relámpago de Brignani con el Castellón: "No sabía ni que era córner y le dije a Bernardo que iba a marcar"

El CD Castellón logró una importantísima victoria en Riazor pero lo más increíble sucedió en el minuto 78. Fabrizio Brignani entró cuando Cipenga esperaba para sacar un córner y lo primero que hizo fue marcar el 1-2 con un inapelable cabezazo al primer palo. Concretamente, entró en el 78:21 y marcó en el 78:31... ¡gol en tan solo diez segundos!.

Celebración del gol de Brignani en Riazor. / MARC GUIDOTTI

Así vivió Brignani su gol

Feliz por el triunfo, Brignani desveló una anécdota antes de marcar el decisivo 1-2. «No era consciente de que era córner, solo estaba pensando en entrar y le dije a Bernardo (delegado): «Ahora voy a marcar y marqué» comentó con una sonrisa. «Hace dos años me pasó algo parecido pero pasaron 15 o 20 segundos, este fue más rápido», desveló.

Sobre pensar en el ascenso

Preguntado por la excelente dinámica, el zaguero italiano se mostró muy orgulloso de sus compañeros: «Estamos trabajando bien y los últimos resultados lo demuestran. No empezamos bien, pero este equipo está demostrando que podemos lograr cosas muy importantes», señaló con una sonrisa.

Respecto a las opciones de luchar por el ascenso, es prudente aunque reconoce que la situación actual invita a ilusionarse: «Está claro que es un sueño, ahora miramos un poco más hacia arriba y es normal que estando así podemos soñar», comentó.