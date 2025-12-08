Del minuto 78:21 al 78:31, el gol relámpago de Brignani con el Castellón: "No sabía ni que era córner y le dije a Bernardo que iba a marcar"
El central italiano cuenta cómo fue el momento de entrar al terreno de juego y marcar el 1-2 en Riazor, además de valorar la grandísima situación del equipo
El CD Castellón logró una importantísima victoria en Riazor pero lo más increíble sucedió en el minuto 78. Fabrizio Brignani entró cuando Cipenga esperaba para sacar un córner y lo primero que hizo fue marcar el 1-2 con un inapelable cabezazo al primer palo. Concretamente, entró en el 78:21 y marcó en el 78:31... ¡gol en tan solo diez segundos!.
Así vivió Brignani su gol
Feliz por el triunfo, Brignani desveló una anécdota antes de marcar el decisivo 1-2. «No era consciente de que era córner, solo estaba pensando en entrar y le dije a Bernardo (delegado): «Ahora voy a marcar y marqué» comentó con una sonrisa. «Hace dos años me pasó algo parecido pero pasaron 15 o 20 segundos, este fue más rápido», desveló.
Sobre pensar en el ascenso
Preguntado por la excelente dinámica, el zaguero italiano se mostró muy orgulloso de sus compañeros: «Estamos trabajando bien y los últimos resultados lo demuestran. No empezamos bien, pero este equipo está demostrando que podemos lograr cosas muy importantes», señaló con una sonrisa.
Respecto a las opciones de luchar por el ascenso, es prudente aunque reconoce que la situación actual invita a ilusionarse: «Está claro que es un sueño, ahora miramos un poco más hacia arriba y es normal que estando así podemos soñar», comentó.
