Las notas del espectacular triunfo del Castellón contra el Dépor: ¿Quién fue el mejor?
El conjunto de Pablo Hernández suma cuatro victorias consecutivas y se ha asentado en la zona de play-off en esta racha fantástica
El CD Castellón sigue como un tiro tras el espectacular triunfo conseguido este domingo en Riazor. Los de Pablo Hernández voltearon el partido en la segunda parte y demostraron que van muy en serio. Aquí puedes ver las notas de los jugadores.
El mejor
Cipenga | 9 |
Volvió a ser decisivo desde el banquillo. Asistió en el 1-2 y marcó el 1-3 de cabeza. Revolucionó el partido en la segunda parte con su desborde.
Matthys | 6 |
No pudo hacer nada en el gol y estuvo muy seguro.
Mellot | 8 |
En líneas generales aguantó muy bien a un jugón como Yeremay. También atacó.
Alberto Jiménez | 5 |
Cometió un grave error en la salida que propició el 1-0. El resto del partido, imponente.
Sienra | 7|
Seguro y poderoso ante un delantero como Stoichkov.
Alcázar |8|
Uno de los mejores. Fue un peligro por la banda.
Gerenabarrena | 8 |
Otro enorme partido del centrocampista. Trabajo, criterio e inteligencia.
Barri | 7 |
Complementó bien a Gere y ambos dominaron el duelo.
Pablo Santiago | 5 |
Intentó asociarse entre líneas pero no fue del todo decisivo.
Calatrava | 7 |
Cuando el balón pasó por sus botas pasaron cosas.
Mabil | 6 |
Percutor por la banda, y a veces se precipitó, pero no dejó de encarar.
Camara | 5 |
Trabajo incansable del delantero, que perdonó el 1-2 en un mano a mano.
También jugaron
Doué | 9 |. Entró y marcó un golazo para empatar. Poderoso.
Suero | 8|. Asistió en el 1-3 y sigue aportando muchísimo.
Brignani | 9 |. Cabezazo de nada más entrar.
Markanich | 6 |. Discreto.
