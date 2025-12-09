El Castellón tiene un amplio grupo de 'wasap' de goleadores: ¿cuántos jugadores lo componen?

Tener muchos goleadores en un equipo de fútbol, como es el caso del CD Castellón, resulta fundamental porque diversifica las opciones ofensivas y hace al conjunto menos predecible. Cuando el rival sabe que no depende de un solo delantero para marcar, se ve obligado a ajustar su defensa constantemente, lo que abre espacios y genera más oportunidades de ataque. Un plantel con múltiples jugadores capaces de anotar aumenta la fluidez del juego y reduce la presión sobre una sola figura.

Además, contar con varios goleadores fortalece la competitividad interna y eleva el rendimiento colectivo. Cada jugador sabe que hay compañeros capaces de asumir la responsabilidad de convertir, lo que fomenta el trabajo en equipo y la colaboración en el último tercio del campo. Esta competencia sana impulsa a cada futbolista a mejorar constantemente para ganarse un lugar en el once titular y mantener un nivel alto durante toda la temporada.

Brignani, celebrando el gol con Cipenga y Doué. / MARC GUIDOTTI

Por último, tener distintas fuentes de gol es invaluable en momentos decisivos, como en partidos cerrados o fases eliminatorias. Cuando un goleador atraviesa un bajón o es neutralizado por la defensa rival, otros pueden aparecer para resolver el encuentro. Esta capacidad de respuesta permite al equipo mantener consistencia, superar adversidades y aumentar sus posibilidades de éxito en campeonatos largos y torneos internacionales.

El CD Castellón es el equipo que más goleadores diferentes de LaLiga Hypermotion, puesto que hasta 14 jugadores distintos han conseguido marcar al menos un tanto en las 17 jornadas que se han disputado. El conjunto inicialmente dirigido por Johan Plat y, desde la sexta jornada, por Pablo Hernández, suma 27 dianas en su haber.

Después del equipo albinegro, se sitúan el Cádiz y el Granada (curiosamente, dos rivales a los que todavía debe enfrentarse, antes de que la competición llegue a su ecuador). En ambos casos, 11 de sus jugadores han marcado en estos mismos encuentros.

Así se distribuyen

En el caso del Castellón, Álex Calatrava y Brian Cipenga son los máximos realizadores, con cuatro tantos cada uno.

son los máximos realizadores, con cuatro tantos cada uno. Les siguen, con un gol menos, Adam Jakobsen , Ousmane Camara e Isra Suero .

, Ousmane e Isra . Con dos está Marc-Olivier Doué .

. También han celebrado una diana, esta temporada, Douglas Aurélio, Kenneth Mamah, Agustín Sienra, Awer Mabil, Diego Barri, Alberto Jiménez, Pablo Santiago y, desde la extraordinaria remontada en Riazor, Fabrizio Brignani.

En el encuentro del domingo en A Coruña, los tres tantos con los que el Castellón remontó el tanto inicial del Dépor llegaron desde el banquillo, porque fueron anotados por Doué, Brignani y Cipenga.

Los que faltan unirse

Una nueva prueba del carácter coral de este Castellón que ya ha enlazado cuatro victorias, porque, porteros apartes, únicamente faltan por estrenarse 10.

Esos jugadores son: Lucas Alcázar, Óscar Gil, Beñat Gerenabarrena, Salva Ruiz, Nick Markanich, Jérémy Mellot, Serpeta, Ronaldo Pompeu, Tincho Conde y Tommaso De Nipoti.