El Castellón, quinto asentado en playoff y el mejor de Segunda en este tramo: Así está la clasificación

El CD Castellón está como un tiro en cuanto a juego y resultados. Los de Pablo Hernández finalizan la 17ª jornada en una privilegiada quinta posición con 28 puntos y se consolidan en la zona de promoción de ascenso a Primera División, ya no es cuestión de una jornada puntual. De hecho, le saca tres puntos al sexto, el Burgos, también en 'play-off' y al Ceuta, igualado a los burgaleses con 25 puntos, a tres de los albinegros.

Pero no hay que mirar solo hacia abajo y el empate de Las Palmas deja al Castellón a dos puntos de los canarios, cuartos con 30. En tercera posición está el Almería, que ganó al Andorra. Con los mismos puntos está el Dépor, que sufrió un baño de fútbol de los albinegros, en la segunda posición, mientras que el Racing de Santander es el líder con tres puntos más.

Además, el equipo albinegro es el equipo más en racha del campeonato con 13 puntos en los últimos 15 en juego, siendo el primer equipo de la Segunda División en este tramo. Ya con la mente en seguir esta racha, los de Pablo recibirán al Mirandés el próximo lunes a las 20.30 horas en el Skyfi Castalia con el objetivo de prolongar magnífica dinámica. ¡Qué siga la racha!