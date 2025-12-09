Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El Mago toca el 'Blues de Riazor'
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la brillante victoria del CD Castellón en Riazor, un triunfo de autoridad que afianza al equipo en posiciones de play-off.
José Luis Gual, Patricia Campos, Pascual Beltrán y Pablo Bou comentan las claves tácticas y el excelente rendimiento del conjunto albinegro en A Coruña. Además, David Jorques ofrece el repaso a los principales datos y métricas del partido para entender por qué el Castellón sigue creciendo jornada tras jornada.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
