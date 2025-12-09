El poder de los revulsivos del CD Castellón: un dato impresionante con Pablo Hernández
Con el técnico castellonense, los suplentes han marcado 9 de los 21 goles
Marcaron los tres goles en Riazor y también el gol de la victoria contra Las Palmas
Ser titular suele estar asociado a ser más importante y ser suplente a tener un rol secundario. Tradicionalmente, sobre todo cuando los cambios eran limitados a tres o menos, esta visión parecía incuestionable. Pero el fútbol moderno, con cinco sustituciones, ha dado un vuelco a esta percepción: los suplentes ahora tienen un rol trascendental...y si no que se lo pregunten al CD Castellón.
Pablo Hernández está sacando un rendimiento fuera de lo normal a los futbolistas que salen desde el banquillo, todos enchufados y decididos a revolucionar el partido. Un dato para dar prueba de ello, de los 21 goles a favor con el técnico castellonense, 9 han sido de los súper revulsivos, con un espectacular porcentaje del 42%.
Ocurrió la pasada jornada ante un recién ascendido como La UD Las Palmas en el SkyFi Castalia, con victoria para el conjunto albinegro por 1-0 con un golazo de Isra Suero a pase de Brian Cipenga. Adivinen o recuerden quiénes entraron desde el banquillo: Sí, Suero y Cipenga, una sociedad que está reventando a las defensas cuando las piernas empiezan a picar.
Lo de Riazor, inexplicable
Si lo de Las Palmas fue un triunfo de banquillo, es difícil encontrar un calificativo para lo ocurrido en Riazor. Perdía el Castellón y Pablo decidió hacer magia táctica en la segunda parte. Entró Cipenga y volvió loca a la defensa del Dépor. Aunque el primer truco llegó en el minuto 63. Marc Doué entró por Gerenabarrena y en el 64 igualó el encuentro. El centrocampista robó un balón cerca de la medular, abrió a Barri, que se la devolvió y desde la frontal se sacó un latigazo imparable para Germán Parreño.
Pero lo más increíble sucedió en el 78'. Fabrizio Brignani entró cuando Cipenga esperaba para sacar un córner y lo primero que hizo fue marcar el 1-2 con un inapelable cabezazo al primer palo. Concretamente, entró en el 78:21 y marcó en el 78:31... ¡gol en tan solo diez segundos!
Pero el impacto de los revulsivos no quedó aquí, ya que la sociedad Suero-Cipenga también tuvo su protagonismo. El madrileño puso un perfecto centro con la zurda y el africano marcó de cabeza. Y así, el banquillo del Castellón conquistó Riazor.
Y así, Pablo Hernández ha conseguido implicar a toda la plantilla, que mira la clasificación desde las alturas tras 17 jornadas, con un banquillo demoledor.
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- Directo | Castellón-Real Sociedad B
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- Pablo Hernández, después del triunfo ante la Real Sociedad B: 'Ha sido un partido muy completo hasta el minuto 80
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos