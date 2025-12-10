Barri no pone límites al Castellón: "Vamos a mirar hacia arriba, a ver dónde podemos llegar"

Es una pieza fundamental en el sistema de juego de Pablo Hernández y lo está demostrando en cada partido. Diego Barri, en su primera temporada como albinegro, se ha hecho con los mandos del centro del campo y forma una pareja móvil y dominante junto a Gerenaberrena, futbolista de un perfil menos posicional y más llegador al área rival.

En Riazor volvió a mostrar su excelente momento de forma y fue el segundo jugador con más pases en campo contrario en toda la jornada, completando 33 de los 38, según los datos facilitados por LaLiga. Uno de ellos fue la asistencia a Marc Doué para igualar el partido a uno e iniciar la remontada. Feliz por su momento de forma, Barri lanzó un mensaje de optimismo dado el excelente nivel del Castellón: «Lo venimos viendo en las últimas jornadas y el equipo no para de crecer, hay que seguir en esta línea y sumando victorias».

El salmantino, sin mencionar la palabra ascenso, no se pone límites: "Es cierto que en Riazor dimos en golpe sobre la mesa y dijimos:«aquí estamos». Vamos a mirar hacia arriba a ver donde podemos llegar», apuntó sin tapujos.

El papel de los revulsivos

Respecto al impacto de los jugadores que entran desde el banquillo, solo tuvo palabras de elogio: «Es súper importante para nosotros que todos estemos enchufados. Me alegro mucho de que salgan y tengan esos minutos tan buenos».