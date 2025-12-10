El Castellón, ¿desde cuándo no estaba tan bien? Una generación entera ha pasado...

En un CD Castellón, en un proyecto tan basado en el big data, seguramente, manejaban una temporada con un rendimiento mucho mejor que el de la pasada temporada, cuando acabó sellando matemáticamente la permanencia a falta de dos jornadas. Haralabos Voulgaris debería responder a la pregunta de hasta dónde apuntaba la proyección y si el balance actual, quinto clasificado a cuatro jornadas del final de la primera vuelta, con tres puntos de margen respecto al séptimo, a cuatro del ascenso directo y con 10 respecto al descenso, entraba en los cálculos.

Rememorando

Deportivamente hablando, el albinegrismo vive su mejor momento en casi 20 años. Esa quinta plaza fue la que alcanzó al término de la temporada 2007/2008 (por entonces, subían los tres primeros directamente y no existía el premio de un play-off que ahora incluye del tercero al sexto.

Fue una temporada en la que el Castellón llegó a asomarse al podio, al enlazar cinco victoria consecutivas entre enero y febrero (con víctimas como la Real Sociedad en Castalia y el Celta en Balaídos). Desgraciadamente, se estaba empezando a gestar todos los males que poco después le condujeron a un descenso administrativo, a siete años en Tercera...

Marco Doué felicita a Suero tras el 1-0 del Castellón a Las Palmas. / KMY ROS

La metamorfosis

Todo eso es, ahora, una pesadilla. Un mal sueño que Bob ha transformado en todo lo contrario, hasta el punto de que la ilusión, la esperanza de que el Castellón se sume al grupo de aspirantes la ascenso, empieza a calar.

Ahora son cuatro victorias consecutivas. Las dos últimas adquieren un valor más que simbólico. Las Palmas llegaba al SkyFi Castalia sin haber perdido a domicilio (y sin que los orelluts hubiesen ganado a ninguno de los seis primeros)... y los grancanarios cayeron. Y una semana después, el Dépor, con siete victorias seguidas entre LaLiga y la Copa del Rey, al que nadie había derrotado en el Abanca-Riazor, fue claramente superado por Pablo Hernández y lo suyos.

Tres apuntes en albinegro Iniciativa solidaria El Castellón, en colaboración con el Banco de Alimentos de Castellón y el impulso de la Fundació Albinegra, llevará a cabo una recogida solidaria de alimentos no perecederos el próximo, coincidiendo con la previa del duelo que enfrentará a los orelluts con el Mirandés en el SkyFi Castalia (20.30 horas). Cambia un partido de día La Copa del Rey han propiciado un cambio en el calendario previsto para el Deportivo. El partido fijado para este domingo a las 14.00 horas ante la Real Sociedad B en Riazor, adelanta su celebración al sábado a las 21.00 horas. No varía el de los albinegros y los burgaleses, lo que perjudica que Brian Cipenga pueda estar antes de irse a la Copa de África. El Mirandés y sus situación El cuadro jabato no pasó del 0-0 en Las Palmas, a pesar de jugar en superioridad numérica durante alrededor de una hora. Penúltimo (aunque igualado con el colista) a dos puntos de la salvación, el Mirandés nota que no juega en Anduva (está en obras), sino en Mendizorroza.

El Castellón se impone los 50 puntos. Las seis derrotas seguidas del pasado ejercicio, justo a estas alturas, recalca la necesidad de ser prudente. Pero, a partir de entonces, cualquier cosa puede soñar.