El Castellón también golea en la televisión: la audiencia de su partidazo en Riazor

Este CD Castellón, desde que Haralabos Voulgaris aterrizó en la capital de la Plana con un ambicioso proyecto y una clara filosofía en busca del espectáculo, poco a poco, ha ido enganchando al público español.

Ya causó furor a los mandos de Dick Schreuder en la temporada del ascenso desde Primera Federación a Segunda División; continuó recibiendo elogios en el cursdo pasado y éste, ahora, con Pablo Hernández en el banquillo, más aún.

Saludo entre Pablo Hernández y Antonio Hidalgo antes de la remontada en Abanca-Riazor (1-3). / CARLOS PARDELLAS

Encima, con mejores resultados: ahí están las cuatro victorias consecutivas, que han aupado a los orelluts a la quinta plaza, con 10 puntos de margen sobre el descenso, tres en relación al primer equipo que está fuera de las plazas de promoción a LaLiga EA Sports y a tres del ascenso directo...

Impacto en las audiencias

A parte de los 24.447 aficionados que se congregaron el pasado domingo, 7 de diciembre del 2025, en el Estadio Abanca-Riazor para ver en vivo y en directo el RC Deportivo-Castellón, otros 78.000 lo hicieron a través de las cámaras de Movistar TV. Un gran duelo que, además de la sonada victoria de los albinegros por 1-3, significó la retransmisión televisiva récord esta temporada cuando ha participado el equipo de la capital de la Plana.

Este atractivo duelo entre coruñeses y castellonenses también fue el encuentro que más público sentó enfrente del televisor, correspondiente a la 17ª jornada en Segunda. Después de los 78.000 televidentes que vieron el Deportivo-Castellón, le siguió Las Palmas-Mirandés (72.000 espectadores), y después aparecen el Málaga-Zaragoza (67.000) y el Cádiz-Racing de Santander (54.000).

Otros datos llamativos

Antes de visitar al Deportivo, el partido de la escuadra albinegra que más tirón tuvo en la televisión que tiene los derechos de LaLiga Hypermotion fue en la 13ª jornada el Burgos-Castellón en El Plantío, con 67.000 televidentes (siendo un lunes); y el de la séptima jornada en el SkyFi Castalia Castellón-Real Zaragoza, que arrastró a 66.000 espectadores.