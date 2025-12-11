La acción solidaria del Castellón-Mirandés: ¡Colabora!
El club orellut organiza una recogida de alimentos en la previa del encuentro del lunes (20.30 horas)
El albinegrismo cuenta los días para volver a jugar a su equipo. Los de Pablo Hernández, en plena dinámica ganadora, quieren volver a sumar de tres en tres para afianzar todavía más su posición de privilegio en la tabla. Pero antes del fútbol, habrá tiempo para la solidaridad en el SkyFi Castalia.
Y es que el partido entre el CD Castellón y el CD Mirandés tendrá una vertiente solidaria el próximo lunes, ya que en la previa del encuentro se efectuará una recogida de alimentos cuyo destinatario será el Banco de Alimentos.
Recomendación
La prioridad es conseguir la donación de alimentos no perecederos, aunque desde el Banco de Alimentos se solicita también otros productos básicos como leche y aceite, dada la falta de existencias para poder entregar a quién más lo necesita.
“El club anima a todos los aficionados que acudan al partido a participar y aportar su granito de arena en esta acción solidaria” y el punto habilitado para la recogida se habilitará junto a la tribuna del estadio SkyFi Castalia, en la zona de aparcamiento.El partido dará comienzo a las 20.30 horas.
“La iniciativa pretende movilizar a la afición albinegra para apoyar a los más vulnerables del entorno, que en la actualidad afrontan una creciente demanda de ayuda”, explicó el Castellón en un comunicado.
