El próximo rival del CD Castellón | Mirandés, volver a empezar

La vida ha cambiado mucho en el CD Mirandés. La revelación del último campeonato de Liga en Segunda División, que se quedó a un suspiro del ascenso a Primera, está sufriendo esta temporada tras un verano de numerosos cambios. Baste un dato: solo uno de los 15 jugadores que superaron los mil minutos de juego el curso pasado permanece en la plantilla jabata en la presente temporada.

Suele ser así en Miranda de Ebro. Con un proyecto basado en un gran número de futbolistas cedidos, toca volver a empezar cada verano. El riesgo del modelo, que a menudo es productivo, es que exige un alto índice de acierto. Lo tuvo, sin duda, el año pasado.

Fue algo así como morir de éxito. A los jugadores cedidos que se revalorizaron y volvieron a sus clubs de origen se unió el daño colateral de los triunfos. El entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, dio el salto a la Primera División (ahí continúa, en Osasuna). También están en Primera, con más o menos éxito, muchos jugadores fundamentales en la sorprendente marcha del Mirandés 2024/25.

Cambio de aires

Por ejemplo, en el Athletic recalaron Egiluz e Izeta. El portero Raúl Fernández está en el Alavés, como Víctor Parada. Hugo Rincón y Joel Roca militan en el Girona. Alberto Reina juega en el Real Oviedo, Iker Benito en Osasuna y Gorrotxategi en la Real Sociedad. Otros jugadores cambiaron de equipo, aun quedándose en Segunda. Son los casos de Julio Alonso (Huesca), Pablo Tomeo y Lachuer (Valladolid) y Tachi (Real Zaragoza). Hay más, por resumir: un cambio de ciclo en toda regla.

Recuerdos de Panichelli

El aficionado albinegro recordará bien los dos partidos de la temporada pasada con el Mirandés. Especialmente, el primero. El argentino Panichelli destrozó al Castellón en la primera mitad, marcando dos goles antes de que Izeta sentenciara con el tercero. El equipo de Dick Schreuder se quedó luego con 10 por la expulsión de Calavera y recortó distancias con un gol de Raúl Sánchez (1-3).

Joaquín Panichelli, cedido en el Mirandés. / Agencias

En la segunda vuelta, con Johan Plat al mando, el Castellón recibió otros tres goles. En aquella ocasión no marcó Panichelli: lo hicieron Izeta, Tomeo y Benito. Raúl Sánchez y Cipenga descontaron para los albinegros (3-2).

Este curso, Panichelli juega en la Liga francesa. Lleva 10 goles en el Estrasburgo, club que pertenece al conglomerado del Chelsea y que pagó por él algo más de 16 millones de euros. El argentino aspira a superar los 21 del curso pasado. Goles que lógicamente echan de menos ahora en Anduva, el feudo del Mirandés.

Al borde del ascenso

Los goles de Panichelli y el trabajo colectivo dejaron al Mirandés en el balcón del ascenso. El equipo de Lisci se clasificó para el play-off y llegó a la final tras arrasar al Racing de Santander, al que metió siete goles en la semifinal. En el cruce definitivo con el Real Oviedo, el Mirandés ganó la ida (1-0) y se adelantó en la vuelta con un gol, cómo no, de Joaquín Panichelli. Sin embargo, el Real Oviedo igualó la eliminatoria y sentenció en la prórroga (3-1).

Síntomas de recuperación

El pasado verano, el Mirandés empezó casi de cero. Lo primero fue el banquillo. El encargado de relevar a Lisci fue Fran Justo, técnico gallego procedente del Algeciras de Primera RFEF, y que fue destituido en la 12ª jornada. El actual técnico, el andaluz Jesús Galván, es conocido en la provincia de Castellón por su pasado groguet. Jugó cuatro temporadas en el Villarreal, participando en el ascenso a Primera del año 2000.

Galván llevaba varias temporadas al mando del filial del Sevilla. Desde su llegada, el Mirandés ha dado síntomas de mejoría, sobre todo a nivel defensivo. Especialmente, en los dos últimos partidos, con una victoria (Real Sociedad B) y un empate (Las Palmas), ambos con la portería a cero.

En las filas del nuevo Mirandés destaca la presencia del atacante Carlos Fernández (ex del Sevilla, Granada, Real Sociedad...) que suma seis goles. Es el máximo goleador del equipo, por delante de Gonzalo Petit (cuatro). Encara la próxima jornada en la penúltima posición de la tabla, empatado con el colista Zaragoza en puestos de descenso. Tiene la permanencia a dos puntos de distancia.

Fuera de casa, el Mirandés no vence desde septiembre. Suma dos victorias, en Granada y Albacete. Viajará al SkyFi Castalia con el propósito de lograr la tercera.