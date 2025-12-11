Brian Cipenga y la Copa de África: Malas noticias para el CD Castellón

No ha podido ser. El orellut Brian Cipenga ya no podrá jugar con el Castellón ante el Mirandés este lunes (20.30 horas, SkyFi Castalia) al no haber accedido la Federación congoleña a que retrase su incorporación a su selección para preparar la Copa África.

El club que preside Haralabos Voulgaris había solicitado a la federación de fútbol de la RD del Congo que el futbolista pudiera unirse al trabajo el día 16 después de jugar el lunes ante el Mirandés el partido en el estadio SkyFi Castalia (20:30 horas) pero su petición no ha sido aceptada.

Antes esta situación, según trasladaron a EFE fuentes del club, Cipenga se desplazará el sábado y se incorporará a la concentración de su país durante el fin de semana.

Varios partidos de ausencia

Debido a la disputa de la Copa África el extremo del Castellón no estará a disposición de Pablo Hernández frente a Mirandés y Cádiz y si su selección supera la fase de grupos tampoco estaría en el primer partido del 2026 frente al Huesca y podría perderse otras citas si su equipo nacional sigue adelante en un torneo que acaba el 18 de enero.