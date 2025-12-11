Ingresos | El CD Castellón también sube de nivel fuera del terreno de juego

El CD Castellón de la temporada 2025/26 está elevando sus prestaciones dentro y fuera del campo. La sobresaliente marcha del equipo de Pablo Hernández no es la única en el club. El crecimiento que está experimentando la entidad en los últimos años se refleja en aspectos como las ventas en la tienda.

En los últimos tiempos, el Castellón ha impulsado la venta on line que complementa el servicio que ofrece la tienda física, ubicada en el aparcamiento de tribuna del SkyFi Castalia.

Según los datos facilitados, el Castellón ha registrado un incremento de un 50% del volumen de pedidos mensual en la tienda on line durante el último año, y un incremento del 22% del importe del ticket medio. Este doble aumento se ha traducido en otro: el club ya ha superado los 100.000 de facturación exclusivamente on line en lo que va de año.

Uno de los picos se dio en el reciente Black Friday, con un 40% más de facturación on line respecto al mismo periodo de 2024. El récord de ventas se dio en el mes de junio, con la liquidación del stock que generó más de 500 pedidos. En el último año, el club ha incrementado un 33% las referencias en la tienda virtual, ahora de la mano de Erreà, la nueva marca.

Acciones de promoción

Este impulso a la tienda digital también ha conllevado ampliar mercados. El 10% de los envíos realizados han sido fuera de España, con Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Reino Unido como principales destinos. Dentro de España, las provincias con más pedidos son Castellón (77%), Valencia, Barcelona, Madrid, Alicante y Tarragona.

Para fomentar la venta on line, el Castellón ha lanzado promociones y descuentos exclusivos, ha creado una cuenta de X para la tienda, ha apostado por nuevas líneas de moda casual y colaborado con nuevas marcas (algunas internacionales) y ha contratado un nuevo proveedor de transporte para reducir costes. También ha estrenado el servicio de pedido on line y recogida física.