El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia

El CD Castellón celebrará el próximo 7 de enero la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. En la cita, además de examinar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto del presente, el club que preside Haralabos Voulgaris aprobará la mayor ampliación de capital de su historia.

En concreto, el club aumentará el capital social con prima de emisión por un importe total de 17.999.999,96 euros. Es decir, una cifra sin precedentes en la historia del club centenario: 18 millones de euros.

La fórmula que empleará el Castellón es la habitual en las últimas ampliaciones de capital de la era Voulgaris. Esta ampliación eleva el capital social de la sociedad, fijado actualmente en 8,1 millones de euros hasta los 12,63, mediante una compensación parcial de crédito. Además, las acciones se emiten con una prima de emisión de 13,46 millones de euros. El importe total a desembolsar, según refleja el informe del consejo de administración a los mentados 17,99 millones de euros.

El aportante será la sociedad de Voulgaris: Corner 4 SARL.

El proceso

Cabe recordar que en enero del 2023, Voulgaris suscribió un contrato de crédito participativo de 10 millones de euros. Un año después, ese contrato fue cedido a favor de Corner 4 y aumentado en otros cinco millones de euros. En julio del 2024, la junta acordó capitalizar 6,1 millones e incrementar el crédido en otros 10 millones de euros. La cifra se aumentó otros cinco millones en diciembre del 2024. El total del crédito participativo es ahora de 23 millones de euros. De ahí saldrán los 17,99 millones de euros que ahora utilizará Voulgaris para ampliar el capital social del club.

Willy Fente, el director financiero, Alberto González, el consejero delegado, y Marta Máñez, la secretaria del consejo, en la junta de accionistas del pasado año. / ERIK PRADAS

Está previsto que los accionistas (así se aprobará en la junta de enero), puedan participar en la ampliación. En todo caso, la mayoría accionarial seguirá en manos de Voulgaris, cuya sociedad controla ya alrededor del 98% del accionariado.

Estas operaciones, con el músculo financiero de Bob Voulgaris, son fundamentales para la estabilidad financiera de la entidad y el crecimiento sostenible de la misma, además de para crecer en aspectos como el límite salarial de la Liga.