Conexión Orellut: El CD Castellón busca despedirse del año en Castalia con un repóker de triunfos

En este episodio de Conexión Orellut analizamos el último partido del año en Castalia con el objetivo de encadenar su quinto triunfo consecutivo, esta vez frente al CD Mirandés. El buen momento del conjunto albinegro invita al optimismo en una recta final de 2025 marcada por resultados sólidos y un rendimiento colectivo sobresaliente.

El programa cuenta con José Luis Gual, Luis Pastor, Tonico Gascó, Toni Alcaraz y Elías Martí, que desgranan el nivel competitivo del equipo y lo que puede esperarse del choque ante el Mirandés. Además, repasamos los primeros movimientos del mercado de invierno y sus posibles implicaciones para el equipo de Pablo Hernández.

La sección musical Conexión Enola-Wave, de la mano de Vicente Llácer, pone el broche final a un episodio que llega en uno de los momentos más ilusionantes de la temporada para la afición albinegra.

