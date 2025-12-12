Informe | Así ficha (y crece) el CD Castellón de Bob Voulgaris

En poco más de tres años, el CD Castellón ha pasado de sestear en Primera Federación a asomar en la zona alta de Segunda División. El crecimiento sostenido del equipo orellut desde la llegada a la presidencia de Haralabos Voulgaris se explica a través de una estrategia de fichajes complementaria con las políticas económicas y deportivas, con una visión a largo plazo.

Bob Voulgaris aterrizó en Castellón en el verano del 2022. En ese momento, el club inició una transformación progresiva en todas sus áreas. En el balcón del mercado de invierno, esta pieza pretende enfocar la manera de fichar futbolistas. Inevitablemente, surgirán conexiones financieras y tácticas.

Podría decirse que la primera temporada fue de transición. Al llegar, Voulgaris heredó entrenador y director deportivo. Pronto asumió que sus visiones del fútbol eran distintas, así que Bob construyó su propio equipo de trabajo, uno que encajara en su manera de entender el juego. En enero del 2023 incorporó, como manager de reclutamiento, a Ramón Soria. Uno de los agentes de futbolistas consultados explica que al principio Soria insistía mucho en un aspecto. Repetía que Voulgaris no era un jeque que fuera a malgastar el dinero.

Nuevos esquemas

Más bien al contrario: el plan de Voulgaris consiste en fichar barato y vender caro. Es fácil decirlo. Para llevarlo a cabo trajo un método bajo el brazo. El propietario del club rompía esquemas: no es el típico empresario que hace fortuna en otro ámbito, que decide comprar un club porque es aficionado al fútbol y deja su gestión en otras manos. En este caso, el propietario del club ha trabajado en el deporte profesional al más alto nivel, ha forjado su fortuna aplicando el análisis de datos en distintas áreas y desde el primer minuto se involucró para llevar ese éxito en las predicciones al SkyFi Castalia, la casa de los albinegros.

La cúpula del CD Castellón, con Haralabos Voulgaris al frente, en un reciente partido en el SkyFi Castalia. / CD CASTELLÓN

Hubo un detalle inicial que impactó a los trabajadores veteranos del club: tras el primer partido de la era Voulgaris, un 3-2 contra el filial del Barça, el presidente convocó una reunión y se puso a trabajar esa misma noche, de inmediato, para analizar qué había pasado. En aquel momento captaron que el proyecto iba en serio.

En busca del infravalorado

Para fichar, el Castellón de Voulgaris utiliza el análisis de datos con el objetivo de encontrar jugadores que funcionen muy bien en sus modelos analíticos y que estén infravalorados por los métodos tradicionales, y por tanto sean baratos (no por malos). Un aspecto clave es la detección del potencial que puede alcanzar un futbolista. En eso consiste la gracia: afinar el radar para examinar numerosas variables del juego y descubrir a un futbolista infravalorado. Y ficharlo.

El club trata de aparcar las impresiones y ponderar las certezas. Si en el pasado hubo alguna excepción, sirvió para que la dirigencia reforzara su convicción en el dato: no volverá a fichar por orden de un entrenador.

El método no es infalible, obviamente, pero se está revelando beneficioso a medida que pasan los años. "Al Castellón ya no merece la pena ofrecer jugadores", confiesa a este medio un representante. "Ahora has de esperar. A no ser que necesite algo muy específico, si les salta la alerta en la maquinita, ya te llaman ellos". Esta manera de trabajar evita algunas dinámicas enquistadas en otros clubs y en otras épocas. No hay amiguismos ni fichajes por deudas personales o afectivas. El Castellón ficha lo que considera que necesita, juegue donde juegue y represente quien represente a ese futbolista. Malo para el negocio personal, quizá. Bueno para la salud del club desde cualquier prisma.

El papel del entrenamiento

Otro reto que exige el fútbol pasa por hacer compatible esta visión de futuro con la competición en el presente. Por eso, el Castellón ha ido afinando la fórmula para combinar fichajes de rendimiento inmediato con apuestas a medio o largo término. En ese sentido, es primordial el entrenamiento. El club cree en el desarrollo individual de los jugadores y para ello utiliza también tecnología y dato. Todo se mide ahora en el fútbol: cada jugador del Castellón tiene un plan específico para mejorar, con objetivos adaptados a sus aptitudes, su posición y su potencial. Un método que cambia rutinas personales y a menudo requiere un periodo de adaptación.

De hecho, está siendo frecuente que algunos futbolistas pasen de fichaje incomprendido en los inicios a causar sensación en el segundo año. Ha ocurrido con Suero, con Jozhua, con Cipenga... y seguirá ocurriendo con muchos otros.

Isra Suero, uno de los descubrimientos. / KMY ROS

En ese proceso de búsqueda, el Castellón puede añadir consultores externos para alcanzar mercados específicos, ya sea a la hora de encontrar un jugador de un perfil determinado o controlar Ligas que se escapan de los ojos más cercanos. Son Ligas que, por lo general, ofrecen precios por debajo del mercado.

Con esto hay que tener cuidado, porque con frecuencia el uso del big data se asocia únicamente a mercados exóticos. Es un error: Álex Calatrava también fue big data, por ejemplo, y jugaba en España. Los jugadores que llegaron este verano procedentes de Primera RFEF también fueron big data. Como todos.

Vender y reinvertir

Esta fórmula múltiple (detectar talento infravalorado y desarrollarlo) ha conllevado un doble rédito. Deportivo, primero, porque el club ha ido consiguiendo sus objetivos año tras año. Y económico, después, con las ventas más elevadas de su historia. Un dinero que, a su vez, se ha reinvertido en compras más altas para que después se conviertan en nuevos récords de traspasos. El propósito es que la rueda siga girando y así seguir avanzando.

"Muchos clubs saben comprar, pero el Castellón también sabe vender" es otra frase de los agentes consultados. Todo futbolista tiene un precio y si alguien paga ese precio puede salir traspasado, máxime teniendo en cuenta que la actual norma financiera de la Liga impide mecenazgos clásicos como los de antaño. Pero ningún futbolista saldrá, como ocurrió en el verano con Cala, si nadie alcanza ese precio estimado. El mercado español se sorprendió este verano cuando descubrió que remitirse a la cláusula del jugador no era un truco para vender algo más caro. Era la verdad. Cala terminó renovando.

El valor de Álex Calatrava se ha multiplicado. / KMY ROS

Un destino atractivo

Esa franqueza y esa capacidad para impulsar las carreras de los jugadores han convertido también al Castellón en un destino apreciado, poco a poco, tanto por los futbolistas como por sus agentes, porque saben que con esta manera de trabajar todos pueden verse beneficiados.

Para completar el paisaje orellut, cabe reseñar otros elementos. Uno es el estilo de juego, la filosofía del club que ahora Pablo Hernández, como entrenador jefe, está aplicando. La idea del Castellón de Voulgaris va a ser siempre jugar al ataque, ser protagonista y, con los matices necesarios, buscar la portería rival con ambición ganadora; y ficha pensando en ello "futbolistas con talento ofensivo", como norma general en cualquier posición, ya desde juveniles.

El otro elemento clave en todo el proyecto es la construcción de la ciudad deportiva Globeenergy. Voulgaris asume esa inversión multimillonaria porque considera que será rentable, porque trabajar en las mejores condiciones facilitará el desarrollo de los jugadores y del equipo profesional y, además, el club formará futbolistas de valor añadido. Otra vez, todo conectado con el largo plazo.