El Castellón-Mirandés del lunes, pendiente de la evolución de la alerta meteorológica en la provincia

La disputa del Castellón-Mirandés, encuentro que debe cerrar la 18ª jornada del campeonato de Liga en Segunda División, dependerá de la evolución de las alertas meteorológicas. El empeoramiento de las predicciones sobre el paso de la borrasca Emilia por la Comunitat ha elevado el nivel de alerta de naranja a rojo en la provincia de Valencia, provocando la suspensión de las actividades al aire libre.

Entre ellas, el aplazamiento de todos los partidos del fútbol regional y fútbol base que se iban a celebrar este domingo en la provincia de Valencia y también aquellos partidos que implicaban desplazamientos por la zona.

En cuanto a la predicción de la Aemet para la provincia de Castellón, la alerta para el domingo es amarilla y para el lunes es de momento naranja. El encuentro del Castellón con el Mirandés está programado para el lunes a las 20.30 horas en el SkyFi Castalia. Por el momento, las lluvias más fuertes en la capital de la Plana se esperan para el lunes por la mañana.

El plan de viaje del Mirandés

El plan de viaje que tenía previsto el Mirandés implicaba un vuelo desde Bilbao. Haría noche domingo y lunes, después del partido en el SkyFi Castalia, entrenamiento de recuperación el martes y regreso posterior.

El otro partido de LaLiga en la Comunitat

El otro partido de LaLiga por jugar esta jornada en el fútbol profesional, el Levante-Villarreal programado para este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, también podría aplazarse después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya elevado a nivel rojo el aviso por fuertes lluvias, en una situación similar a la que obligó al aplazamiento del Valencia-Real Oviedo en Mestalla el pasado mes de septiembre.

Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y advierte de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 19:23 horas de este sábado, un mensaje de alerta en el que advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.