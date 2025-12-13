Cuentas y presupuesto del CD Castellón: Minimiza pérdidas, estabiliza y sigue la hoja de ruta del proyecto

El CD Castellón ha puesto a disposición de sus accionistas la documentación relativa a la próxima junta, que se celebrará el 7 de enero en la sede corporativa de Cajamar en la capital de la Plana. La entidad que preside Haralabos Voulgaris aprobará una ampliación de capital sin precedentes, de 18 millones de euros, la mayor en toda su historia. Un paso más hacia la estabilidad financiera que se atisba, al fin, una vez instalado el club en el fútbol profesional.

Así se desprende también de las cuentas del pasado ejercicio y del presupuesto del presente. El Castellón minimiza pérdidas, se equilibra tras el aterrizaje en Segunda División, se ajusta a las normas financieras de LaLiga y sigue la hoja de ruta del ambicioso proyecto.

Más ingresos y menos pérdidas

El primer año en Segunda División ha arrojado pérdidas considerablemente menores que el último año en Primera RFEF. El Castellón cerró el curso 2024/25 con un déficit de 3,95 millones de euros, una cifra mucho menor que los 10,65 millones del ejercicio previo.

Esta reducción se explica, principalmente, por dos causas: una es el aumento de ingresos y otra el mayor control del gasto. En cuanto a los ingresos, destaca el apartado de los derechos televisivos, con más de 5 millones. La siguiente partida es la de los patrocinios: el club dobla sus ingresos y supera los 2,4 millones. También dobla prácticamente el ingreso por abonos, alcanzando los 1,9 millones, a los que cabe añadir los 728.000 euros de ingresos por taquilla. La cifra total de ingresos se completa con otras áreas menores y suma 11,2 millones, como importe neto.

Haralabos Voulgaris, a la derecha, en el palco del SkyFi Castalia contra la Real Sociedad B. A la izquierda, el director general Alberto González. En el medio, la concejala Maica Hurtado. / KMY ROS

En cuanto al control de gasto, cabe reseñar que el gasto de personal se ha reducido ligeramente, incluyendo en ello a la plantilla deportiva profesional (6,3 millones en junio de 2025 y 6,6 en junio de 2024). El gasto de personal total, incluyendo el no deportivo fue en el anterior ejercicio de 8,4 millones de euros, menor que en el curso previo, cuando ascendió a 9,1 millones.

Ingresos excepcionales

En la partida de ingresos excepcionales cabe apuntar las indemnizaciones por litigios, de algo más de un millón de euros. En el marco del caso Castellnou, la memoria indica en una nota sobre contingencias que el montante de las responsabilidades civiles se eleva a 1,4 millones de euros, y que dicha sentencia ha sido recurrida por uno de los condenados (al parecer, José Manuel García Osuna), "estando pendiente de tramitarse ante la Sala Segunda del Tribuna Supremo el recurso de casación". En otra partida del informe de auditoría se añade que el exconsejero delegado Antonio Blasco adeuda 700.000 euros.

El presupuesto para la actual temporada

Para la temporada ahora en curso, el Castellón presupuesta 12 millones de euros de ingresos (5,5 millones por derechos de retransmisión, 3 por comercialización, 2 por abonos...) y 14,3 millones de gastos (el mayor, de la plantilla deportiva, que crece hasta los 7,5 millones de euros).

Estas cifras reflejan el deseo de consolidación del club en la nueva categoría, tras la permanencia de la pasada campaña. A grandes rasgos, la memoria indica también algunas inversiones estratégicas vinculadas a infraestructuras (como la ciudad deportiva Globeenergy) o el peso del convenio a largo plazo del SkyFi Castalia, con nuevas inversiones, amortizaciones y el pago de un canon al consistorio. En esa línea, la conversión de crédito y las ampliaciones de capital de Voulgaris se interpretan como un medio para seguir creciendo.

Las inversiones en el SkyFi Castalia y la ciudad deportiva Globeenergy

El documento también reseña que el Castellón ha seguido con la adecuación del SkyFi Castalia. "A dichas inversiones se le ha añadido la adquisición de los terrenos y el inicio de las obras" de la ciudad deportiva. En este doble aspecto, "las inversiones realizadas en el ejercicio ascienden a un importe de 4.221.319 euros". Cifra la adquisición de los terrenos en 1.964.990 euros. La cifra se completa con intervenciones como el videomarcador o la renovación de toda la iluminaria del estadio.