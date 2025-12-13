¿Qué dicen las predicciones sobre un posible ascenso del CD Castellón?

El portal de fútbol Besoccer, un referente a nivel de resultados y estadísticas de todas las categorías de fútbol tiene un programa de predicciones futbolísticas. Hace un estudio de la clasificación y de la trayectoria en las últimas semanas. Pues según la predicción en Segunda División, el Castellón acabará la temporada en quinto puesto y con 68 puntos.

Hace unos años adelantó el descenso del equipo a Primera Federación, y hace dos acertó el ascenso.

Según ese estudio, los castellonenses tienen un 10% de ascenso directo; un 51% de disputar el play-off, un 38% de quedar en tierra de nadie y solo tiene un 1% de bajar de categoría. Según el estudio ascenderán directamente Racing y Almería, la fase de ascenso sería para Deportivo, Las Palmas, Castellón y Cádiz; y bajarían a Primera Federación el Málaga, Zaragoza, R. Sociedad B y Andorra.

El Castellón lleva una buena trayectoria y le dan candidato para luchar por el ascenso. / Kmy Ros

Acertaron

Hay que recordar que en diciembre de 2020 esta misma web ya anunciaba que al acabar la campaña 2020/21 la escuadra de la capital de la Plana iba a descender, algo que se confirmó en junio de 2021, tras una desastrosa segunda vuelta y una mala planificación en el mercado de invierno de esa temporada. Y también acertó en diciembre de 2023 que el Castellón iba a lograr el ascenso de Primera Federación a Segunda División. A ver si a la tercera también acierta la predicción del portal.