¿Qué dicen las predicciones sobre un posible ascenso del CD Castellón?
El conjunto albinegro cotiza al alza después de los buenos resultados obtenidos
El portal de fútbol Besoccer, un referente a nivel de resultados y estadísticas de todas las categorías de fútbol tiene un programa de predicciones futbolísticas. Hace un estudio de la clasificación y de la trayectoria en las últimas semanas. Pues según la predicción en Segunda División, el Castellón acabará la temporada en quinto puesto y con 68 puntos.
Hace unos años adelantó el descenso del equipo a Primera Federación, y hace dos acertó el ascenso.
Según ese estudio, los castellonenses tienen un 10% de ascenso directo; un 51% de disputar el play-off, un 38% de quedar en tierra de nadie y solo tiene un 1% de bajar de categoría. Según el estudio ascenderán directamente Racing y Almería, la fase de ascenso sería para Deportivo, Las Palmas, Castellón y Cádiz; y bajarían a Primera Federación el Málaga, Zaragoza, R. Sociedad B y Andorra.
Acertaron
Hay que recordar que en diciembre de 2020 esta misma web ya anunciaba que al acabar la campaña 2020/21 la escuadra de la capital de la Plana iba a descender, algo que se confirmó en junio de 2021, tras una desastrosa segunda vuelta y una mala planificación en el mercado de invierno de esa temporada. Y también acertó en diciembre de 2023 que el Castellón iba a lograr el ascenso de Primera Federación a Segunda División. A ver si a la tercera también acierta la predicción del portal.
APERCIBIDOS
El Castellón afrontará este lunes (20.30 horas) su encuentro ante el Mirándés con sus dos laterales izquierdos, Salva Ruiz y Lucas Alcázar, apercibidos de sanción al haber acumulado cuatro tarjetas amarillas cada uno.
En el caso de que uno de ellos o los dos vieran otra amarilla no podrían jugar en el encuentro ante el Cádiz con el que despedirá el año el equipo de Pablo Hernández.
En los últimos partidos, el técnico ha reducido el protagonismo de Salva Ruiz y ha sido Alcázar el que ha ocupado de inicio el carril izquierdo.
Ambos son los primeros jugadores del equipo 'orellut' que han alcanzado la cifra de cuatro tarjetas, mientras que siete de sus compañeros acumulan tres amarillas. El Castellón acumula hasta ahora cuatro expulsiones, dos de Alberto Jiménez, una Ronaldo Pompeu y otra de Marco Doué.
