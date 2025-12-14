La rueda de prensa del Castellón-Mirandés, con Ripo y sin Pablo Hernández: "El objetivo es centrarse en el partido. Ya habrá tiempo para mirar la clasificación"

El CD Castellón ultima la preparación del partido contra el CD Mirandés, que se disputará, si las alertas meteorológicas lo permiten, el lunes a partir de las 20.30 horas en el SkyFi Castalia. Con Pablo Hernández aquejado de una enfermedad, ha sido su principal ayudante y segundo entrenador, Sergi Ripollés, el encargado de analizar el sobresaliente momento del equipo y la próxima cita.

Ha confirmado la ausencia de Brian Cipenga, convocado con su selección para la Copa de África y ha abierto la puerta al regreso de Adam Jakobsen, que mañana pasará "un último test".

Las frases de Sergi Ripollés

"Ha sido una semana bonita después de la victoria en Riazor. Al jugar el lunes se hace un poco larga, pero los entrenamientos han sido buenos"

"Nuestra dinámica es muy buena, pero la clave es olvidarse de ella y afrontar el próximo partido pensando solo en ello. Además jugamos en casa, la gente aprieta mucho aquí y la necesitamos".

La importancia del banquillo y la posición en la clasificación

"Tenemos una plantilla amplia, muchos jugadores vienen trabajando muy bien desde hace muchas semanas. Alguno no está participando tando como debería, pero es por la amplitud de la plantilla. Eso significa que durante la semana hay máxima exigencia en los entrenamientos y cada uno hace mejor al compañero, y en las últimas semanas desde el banquillo se han decidido los partidos".

Sergi Ripollés, de espaldas, en un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy junto a Pablo Hernández y otros dos miembros del staff. / KMY ROS

"Es un error mirar la clasificación ahora. Todas las semanas se pueden ver resultados que no tienen relación directa con la clasificacion. El objetivo es cenetrarse en el partido de mañana y no mirar nada más. Ya habrá tiempo de mirar la clasificación".

El rol de Ousmane Camara

"Es un jugador que constantemente está en pelea con el central. Si preguntamos a los rivales, lo podemos llamar incómodo de defender. Para nosotros es muy importante para buscarlo en esas situaciones".

Douglas Aurélio

"Venía de una lesión de larga duración. Estas lesiones no siempre tienen una recuperación lineal, sino altos y bajos. Tuvo un pequeño percance y no pudo entrenar como venía haciendo, pero es un jugador importante y tendrá su momento".

El Mirandés

"Desde la llegada de Galván (el entrenador) ha sacado prácticamente la mitad de los puntos. Viene de hacer dos porterías a cero, de empatar con Las Palmas... se va notando la idea del míster. Puede cambiar linea de cuatro o de cinco, está constantemente amenazando la espalda. Será un partido complicado en ese aspecto. Le tenemos el máximo respeto".

"Es un equipo muy bueno en transiciones. Acumula mucha gente en la última línea y eso nos va a exigir al máximo esa concentración. Son chicos muy dinámicos que no paran de correr. Pueden apretar arriba y también tienen capacidad de juntarse abajo y no conceder espacios. Ahora está compitiendo y sacando resultados".

Ausencia de Cipenga al jugar el lunes

"Es cierto lo que comentas (se podría evitar lugar el lunes cuando hay citaciones internacionales), ya nos pasó en Burgos. Es una pregunta que no me corresponde. Ahora no se va a cambiar. Tenemos que adaptarnos".

Mercado de invierno

"Está claro que la gente que le corresponde viene trabajando desde hace meses. Cuando llegue el mercado se verá qué se puede reforzar o qué es mejor para la plantilla".