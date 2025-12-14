La crónica | La fragilidad, las bajas y la falta de atención le cuesta al Castellón B una goleada (7-3)

La cuarta derrota del Castellón B, ésta en el campo del Girona B, es digna de estudiar. A los once minutos el filial ya perdía por 3-0. Ver para creer. A la media hora aquello era un baile de lágrimas con el 5-0. Llegó la reacción albinegra y se consiguió llegar al descanso con un 6-2 en contra. Ocho goles en los 45 primeros minutos. En la segunda parte se vieron más goles, pero el filial se tuvo que multiplicar por la roja que vio el mediocentro Toni Gabarri en el minuto 54.

Se habían depositado muchas esperanzas en este partido. El filial albinegro, tocado después de encajar tres derrotas consecutivas (Torrent, Olot y Tarazona), dejaba atrás equipos con futbolistas experimentados y veteranos para jugar contra un rival muy similar. De hecho, los gerundenses comenzaron el partido con un once cuya media de edad era de 21,2 años, por 20,3 de los albinegros.

Los locales apenas tardaron seis minutos en firmar el primer gol del partido. / David Aparicio/Diari de Girona

Pero ni así se pudo enderezar el rumbo. Especialmente porque el partido arranco mal, se rue enredando cada vez más y al descanso la misión era imposible para la escuadra encabezada por Carles Salvador e Ian Molina. El festival goleador empezó a los seis minutos, siguió en el nueve y en el 11 Papa Ba amplió la renta. El Castellón B, perdido, desorientado y con muchos agujeros, era una especie de juguete roto.

Más ventaja

No había suficientes dedos en la mano para taponar todas las vías de escape de agua. Pol Arnal puso el cuarto en el minuto 20 y Gibi el quinto (la manita) a la media hora de empezar aquello. Un buen pase de Miguelón Ferrer al pichichi albinegro Carlos Segura hizo subir el 5-1 en el marcador. Algo es algo. Pero la alegría duró poco. Repitió Papa Ba en el minuto 40 para el 6-1. Con el tiempo ya cumplido (45+4) Isi Angulo, al rematar un centro de Guillem Terma, maquilló el marcador: 6-2 al descanso.

El joven central Daniel Zaeck intenta frenar al bigoleador local Papa Ba. / David Aparicio/Diari de Girona

La segunda parte arrancó con otro gol. El 6-3, del valiente Miguelón Ferrer, selló su tercer gol esta temporada, tras un buen pase de Charbel. No llovía tanto. La diferencia se acortó. El problema es que en el minuto 54 el mediocentro Toni Gabarri vio la roja directa y todo se complicó más. Momo, muy atento, apuntó el séptimo gol para el Girona B. El conjunto de la capital de la Plana estaba ya tocado y hundido.

Recta final

Los minutos pasaron y lo que estuvo más cerca fue el cuarto gol de los castellonenses, a quien se les negó en dos o tres ocasiones. Al final, derrota clara y sin paliativos.

El próximo compromiso del Castellón B será el próximo domingo a las 17.00 horas contra el Sant Andreu en un lleno a rebosar Narcís Sala donde la presión ambiental es total, nada comparado con el parque infantil de este domingo en el campo del Girona.

Ficha técnica:

-7- Girona B: Sergi Puig; Gibi, Biel Farrés, Salguero (Aguilar, min. 80), Pol Arnau (Badía, min. 58); Papa Ba, Lass, Raúl Martínez, Momo (Lou Willams, min. 66); Shin (Garrido, min. 66) y Juan Arango.

-3- Castellón B: Sergi Torner; Yeray, Dani Zaeck (Zom a Zom, min. 46), Álex Alcira; Gabarri; Dennis Almiñana, Guille Terma (Charbel, min. 46), Arapio (Enric, min. 46), Isi Angulo; Carlos Segura (Montero, min. 70) y Miguelón Ferrer (Goñi, min. 60).

Goles: 1-0. Min. 6: Juan Arango. 2-0. Min. 9: Katsushima. 3-0. Min. 11: Papa Ba. 4-0. Min. 20: Pol. 5-0. Min. 30: Gibi. 5-1. Min. 37: Segura. 6-1. Min. 40: Papa Ba. 6-2. Min. 45+4: Isi Angulo. 6-3. Min. 46: Miguelón. 7-3. Min. 57: Momo.

Árbitro: Ignacio de Santisteban Adame (Sevilla). Amonestó a los locales Biel, Arnau, Papa, Lass y Momo; y a los visitantes Yeray, Enric y Carlos Segura. Expulsó con roja a Toni Gabarri (min. 54).

Campo: Municipal Riudarenes.

Entrada: 400 espectadores.