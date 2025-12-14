Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoCortan la AP-7Robo en la citaAmpliación CD CastellónColegio premiadoPaellas Benicàssim
instagramlinkedin

En Directo

Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias

Los albinegros encaran la cita del SkyFi Castalia con la ausencia del internacional Cipenga y la ilusión de sumar la quinta victoria seguida (20.30 horas)

El Castellón-Mirandés, en directo.

El Castellón-Mirandés, en directo. / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

CD Castellón y CD Mirandés miden fuerzas este lunes en el SkyFi Castalia. Las lluvias que trae la borrasca Emilia son las protagonistas en la previa, ya sea por la amenaza de una posible suspensión, como por el posible impacto en el estado del terreno de juego.

Esta incertidumbre no quita de foco el excepcional momento de los albinegros. El equipo de Pablo Hernández, que tiene la baja del internacional Cipenga, se ha instalado en puestos de play-off de ascenso tras cuatro victorias consecutivas y busca la quinta contra el Mirandés, que ocupa la zona baja pero ha mejorado desde el cambio de técnico.

Puedes seguir el partido del Castellón en el directo de Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents