En Directo
Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias
Los albinegros encaran la cita del SkyFi Castalia con la ausencia del internacional Cipenga y la ilusión de sumar la quinta victoria seguida (20.30 horas)
CD Castellón y CD Mirandés miden fuerzas este lunes en el SkyFi Castalia. Las lluvias que trae la borrasca Emilia son las protagonistas en la previa, ya sea por la amenaza de una posible suspensión, como por el posible impacto en el estado del terreno de juego.
Esta incertidumbre no quita de foco el excepcional momento de los albinegros. El equipo de Pablo Hernández, que tiene la baja del internacional Cipenga, se ha instalado en puestos de play-off de ascenso tras cuatro victorias consecutivas y busca la quinta contra el Mirandés, que ocupa la zona baja pero ha mejorado desde el cambio de técnico.
Puedes seguir el partido del Castellón en el directo de Mediterráneo.
El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, se ausentó de la rueda de prensa previa al encontrarse enfermo. El segundo entrenador, Sergi Ripollés, analizó en la previa el encuentro.
El Castellón, que atraviesa el mejor momento de la temporada, recibe al Mirandés en el SkyFi Castalia.
Hola! Bienvenidos al directo del periódico Mediterráneo.
