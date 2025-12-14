El CD Castellón quiere seguir haciéndose fuerte en casa

Los grandes y buenos equipos, aquellos que aspiran a grandes objetivos, necesitan dominar bien sus partidos tanto en casa como fuera, muy similar a lo que dicen los entrenadores que su equipo debe tener para ganar: ser fuertes en las dos áreas (la propia y la del rival). Viene esto a colación porque ahora que el CD Castellón se ha encaramado en la zona alta de la tabla y suma los mismos puntos en casa que fuera, y eso que fuera está muy caro arrancar puntos. Eso sí, los 28 puntos actuales son más de la mitad de los que hacen falta para salvar la categoría, y eso es lo que se mira a día de hoy.

El Castellón tiene que hacerse más fuerte en casa para dejar escapar menos puntos. / Kmy Ros

Son diez puntos los que se han dejado escapar del SkyFi Castalia en lo que va de temporada. Más de los esperados y casi todos en el arranque de campaña con Plat. La virtud de este conjunto albinegro es que es muy temido por su juego y rendimiento lejos de la capital de la Plana. Hasta la fecha ha sumado 14 puntos gracias a sus cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Unos registros muy similares a los que ha sumado en su feudo: cuatro triunfos, dos empates y otras dos derrotas. Solo Deportivo, Racing de Santander, Leonesa y Almería han sacado más puntos en sus salidas que los orelluts.

Mal arranque

A todo ello, este CD Castellón que está en la zona de privilegio arrancó muy mal la temporada, lo que le costó el cargo al anterior entrenador, Johan Plat, tras empatar (3-3) en casa frente al Ceuta. Reaccionó el equipo con Pablo Hernández, luego el equipo perdió su efervescencia, hasta que la escuadra albinegra se reactivó de nuevo a raíz de la remontada contra el Málaga.

En lo que va de temporada se han escapado 10 puntos del SkyFi Castalia. / Kmy Ros

Precisamente, por el SkiFy Castalia han salido victoriosos el Valladolid y el Albacete (ambos por 0-1), empataron el Real Zaragoza (1-1) y el Ceuta (3-3), y cayeron derrotados el Sporting (3-1), Málaga (2-1), Real Sociedad B (5-4) y Las Palmas (1-0). Pablo Hernández ha ganado cuatro de los cinco partidos que ha disputado como local.

Muy bien lo han hecho los orelluts lejos de casa: ganó a la Cultural Leonesa (3-3), Leganés (0-1), Andorray Deportivo (1-3 en ambos casos); empató contra el Éibar y Burgos (0-0), y perdió ante el Racing (3-1), Córdoba (2-1) y Almería (1-0).

El fortín de Castalia

Para soñar en hacer algo grande esta temporada, tendrá que seguir haciéndose fuerte en el SkyFi Castalia, empezando por este lunes a las 20.30 horas, cuando se dispute el partido (con permiso de las alertas meteorológicas) contra un Mirandés que está en la zona baja, aunque mejorando, y frente al que podría sumar la quinta victoria como local. Ser fuertes ante la afición, y también estar atento en las salidas. Al final todo suma: los puntos como local y también como visitante.