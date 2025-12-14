Así lo ve el entrenador del Mirandés: "El Castellón te somete por el ritmo"

Jesús Galván ha mejorado el nivel competitivo del CD Mirandés, próximo rival del CD Castellón. El encuentro está programado para el lunes a las 20.30 horas en el SkyFi Castalia, siempre y cuando no empeoren las previsiones meteorológicas.

Galván atendió a los medios antes de viajar rumbo a la provincia. El Mirandés pernoctará en la Plana ya este domingo.

Las frases de Galván en la rueda de prensa

"Hemos trabajado muchas cosas, pero sobre todo el ritmo y la velocidad. El Castellón es un equipo que te exige muchísimo en ese aspecto: el balón casi no para, le gusta correr y transitar. Es un equipo que te somete por el ritmo de juego y eso fue un déficit nuestro en la segunda parte en Las Palmas. Con el marcador igualado y con un jugador más debimos circular más rápido, hacerles correr y someterlos más".

"Con eso me quedo (mejoría defensiva). Las Palmas no nos generó prácticamente nada, más allá de algún balón parado. Es un equipo diseñado para estar arriba y no concedimos situaciones claras. En defensa estuvimos bien, pero en ataque nos faltó ritmo y velocidad para dominar más a través del balón".

El partido contra el Castellón

"Hay que tener mucha cabeza y entender bien el partido. En defensa nos van a exigir un ritmo muy alto, con muchos uno contra uno por fuera y jugadores técnicamente muy buenos. Pero ese esfuerzo defensivo también hace que atrás dejen situaciones de mano a mano. Tenemos que aprovechar mucho las transiciones, ahí podemos hacerles daño.

"Es un equipo que no tiene miramientos defensivos, prefieren ganar 5-4 que empatar 0-0. Van a tumba abierta. Nosotros tenemos que ser muy sólidos atrás y luego tener la tranquilidad suficiente para elegir bien cuándo correr y cuándo pausar".

La defensa del Mirandés

"Hay mimbres para jugar de tres, de cuatro o de cinco, pero hay futbolistas que en este dibujo (con cuatro) sacan su mejor versión, sobre todo por fuera. Tenemos muchas alternativas y se trata de encontrar el dibujo que mejor rendimiento nos dé en cada momento".

"Hemos preparado la semana en base a lo que nos van a exigir y estoy tranquilo porque el equipo es consciente de lo que nos espera. Va a ser un partido de ida y vuelta, muy diferente al de Las Palmas, y ahí tendremos que tener mesura y tranquilidad".

La enfermería

"Hemos recuperado a Hugo y a Postigo, que han entrenado con normalidad. Por suerte, la única baja es Iker Córdoba por sanción".