La previa | El Castellón B busca la reacción en su visita al campo del Girona B
Toca romper la mala racha iniciada semanas atrás de tres derrotas consecutivas
Tan complicado es encadenar una racha de buenos resultados como salir de rachas negativas. El tiempo de bonanza para el Castellón se paró de forma seca ante el Torrent y desde entonces son tres encuentros consecutivos perdiendo: el varapalo en Olot y le siguió el fiasco frente al Barbastro. Ahora toca lidiar con un equipo filial como el del Girona, pero con un bloque con buenas hechuras, a partir de las 17.00 horas en el Campo Municipal de Vidrieres.
No es que deba cundir el pánico, pero casi. Esta categoría es muy corta, son pocos partidos, hay mucha igualdad y cinco equipos bajan de categoría. Es cierto que el filial albinegro tenía un buen colchón, pero tras sumar 0 de los 9 últimos minutos ese colchón se ha visto reducido. Así que tocará ir a las tierras gerundenses en busca del reencuentro con la victoria.
Novedades
Para esta cita Carles Salvador e Ian Molina más o menos dispondrán de los mismos futbolistas, tras estar descartados por lesión Jorge Domingo y ya están recuperados tanto David Sellés como Marcos Montero. Por su parte, el Girona B recupera a dos jugadores tras cumplir el partido de sanción: el mediocentro Raúl Martínez y el delantero Pablo Arenzana, pero pierde a Javier Sarasa por sanción.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Willmann, Charbel. David Sellés, Álex Alcira; Toni Gabarri, Guillem Terma; Carlos Segura, Nico Font, Dennis Almiñana; y Miguelón Ferrer.
