La previa | El Castellón B busca la reacción en su visita al campo del Girona B

Tan complicado es encadenar una racha de buenos resultados como salir de rachas negativas. El tiempo de bonanza para el Castellón se paró de forma seca ante el Torrent y desde entonces son tres encuentros consecutivos perdiendo: el varapalo en Olot y le siguió el fiasco frente al Barbastro. Ahora toca lidiar con un equipo filial como el del Girona, pero con un bloque con buenas hechuras, a partir de las 17.00 horas en el Campo Municipal de Vidrieres.

El filial albinegro intentará reencontrarse con la victoria en el campo del Girona B. / Juan Francisco Roca

No es que deba cundir el pánico, pero casi. Esta categoría es muy corta, son pocos partidos, hay mucha igualdad y cinco equipos bajan de categoría. Es cierto que el filial albinegro tenía un buen colchón, pero tras sumar 0 de los 9 últimos minutos ese colchón se ha visto reducido. Así que tocará ir a las tierras gerundenses en busca del reencuentro con la victoria.

Para esta cita Carles Salvador e Ian Molina más o menos dispondrán de los mismos futbolistas, tras estar descartados por lesión Jorge Domingo y ya están recuperados tanto David Sellés como Marcos Montero. Por su parte, el Girona B recupera a dos jugadores tras cumplir el partido de sanción: el mediocentro Raúl Martínez y el delantero Pablo Arenzana, pero pierde a Javier Sarasa por sanción.

El colchón de puntos se le está agotando al Castellón B tras tres derrotas. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Willmann, Charbel. David Sellés, Álex Alcira; Toni Gabarri, Guillem Terma; Carlos Segura, Nico Font, Dennis Almiñana; y Miguelón Ferrer.