La previa del Castellón-Mirandés: El SkyFi Castalia despide el 2025 con el partido de la ilusión (y de la lluvia)

Una ilusión sana e inevitable envuelve al CD Castellón en la antesala del último partido del 2025 en el SkyFi Castalia. Cómo no va a ilusionarse el albinegrismo si el equipo orellut atraviesa el mejor momento en décadas, con cuatro victorias consecutivas, seis jornadas sin perder y los dos pies en los puestos de play-off. Y encima, mirar la clasificación no es lo mejor.

Lo mejor para el Castellón es que la clasificación no parece un accidente, sino una consecuencia lógica de la ambición de un proyecto. El club que preside Bob Voulgaris ultima la mayor ampliación de capital de su historia (18 millones de euros), prepara el presupuesto más alto de siempre (más de 14) y avanza en la construcción de la ciudad deportiva Globeenergy. Esa ilusión que moverá hoy al aficionado hacia su butaca en el SkyFi Castalia crece al recordar los últimos partidos: el equipo de Pablo Hernández ha demostrado, tras superar a los favoritos Las Palmas y Deportivo, que puede ganar a cualquier rival.

Pero también, y esa es la gracia de esta categoría, el Castellón puede perder contra cualquiera. Por eso, el vestuario afronta la cita con el Mirandés con la máxima atención. El equipo jabato rozó el curso pasado el ascenso a Primera, pero la plantilla ha cambiado este año casi por completo. Está instalado en la zona baja de la clasificación, pero ha mejorado su rendimiento en las últimas semanas desde el cambio de entrenador.

En manos de Jesús Galván, el Mirandés se ha convertido en un equipo más sólido y competitivo. Llega al SkyFi Castalia encadenando porterías a cero, y plantará batalla. Así lo advirtió ayer Sergi Ripollés en sala de prensa. El segundo entrenador del Castellón alabó el trabajo de Galván y señaló los peligros que derivan su capacidad para transitar. Exigió a los suyos la «máxima concentración».

Sin Cipenga, ¿con Jakobsen?

Ripollés confirmó ayer la ausencia del extremo Brian Cipenga, convocado con su selección para la Copa de África y abrió la puerta al regreso del delantero Adam Jakobsen, que en las horas previas al partido pasará «un último test». Por lo demás, se espera continuidad en un once que los aficionados ya recitan de memoria, aun con varios jugadores opositando a la titularidad con las grandes aportaciones de los suplentes en la presente dinámica ganadora.

La previa del Castellón-Mirandés. / Mediterráneo

El Mirandés, por su parte, tiene la baja por sanción del central Iker Córdoba y recupera a recupera al zaguero Postigo y al carrilero Hugo Novoa. El míster Galván vaticinó «un partido de ida y vuelta».

Pablo, enfermo

Pablo Hernández se ausentó por enfermedad en la previa y hoy intentará estar en el partido.