El uno a uno del Castellón-Mirandés: Vota al mejor

Matthys

|6| Encajó el gol de penalti. Apenas tuvo que parar. Valiente por alto y minimizó errores con el pie, pese algún exceso.

Mellot

|7| Es un gran corrector a campo abierto, aunque a veces no tome la mejor decisión. Vio una tarjeta, pero abrochó su banda. Intensidad máxima.

Alberto

|8| Otro partido muy completo. Es el capo. Ganó los duelos individuales y manejó el paisaje. Sustituido con amarilla.

Sienra

|8| Asentado. Buenas coberturas en una noche sin equivocaciones. Pudo incluso marcar con un zurdazo potente.

Lucas Alcázar

|6| Sufrió en el cuerpo a cuerpo y no anduvo fino en el ataque, pese al recorrido habitual en la banda izquierda.

Diego Barri

|8| Organizó e iluminó ataques con penúltimos pases hasta que dio el último: a Camara en el 2-1. Entendió qué necesitaba el partido en cada momento.

Marco Doué

|6| De más a menos. Arrancó como un tiro: gol y gran pase a Mabil. Se diluyó luego y cometió un ingenuo penalti.

Mabil

|6| También menguante. Eligió bien en la acción del 1-0, pero se nubló después en situaciones ventajosas de ataque.

Pablo Santiago

|7| Cuando encuentra el espacio por dentro, mejora siempre la jugada. Buenas ‘roscas’ a pelota parada.

Álex Calatrava

|8| Es otro rollo, Cala. Generó numerosas ocasiones para sus compañeros y recuperó balones. Al talento suma esfuerzo.

Markanich

|5| Pasó de puntillas en su oportunidad como titular. Se movió bien, pero no se impuso a los defensas del Mirandés.

También jugaron

Camara | 8 |. Determinante. Vio una amarilla nada más salir, pero supo medirse y decidió el partido, letal.

Gerenabarrena | 8 |. Ayuda en todo. Con él a cualquier guerra.

Tincho | 6 |. Cumplió.

Suero | 7 |. Buenos minutos. Asistió en el 3-1.

Brignani | 6 |. Correcto.