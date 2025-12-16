El uno a uno del Castellón-Mirandés: Vota al mejor
El equipo de Pablo Hernández derrotó al Mirandés con goles de Marco Doué y Ousmane Camara (dos)
Matthys
|6| Encajó el gol de penalti. Apenas tuvo que parar. Valiente por alto y minimizó errores con el pie, pese algún exceso.
Mellot
|7| Es un gran corrector a campo abierto, aunque a veces no tome la mejor decisión. Vio una tarjeta, pero abrochó su banda. Intensidad máxima.
Alberto
|8| Otro partido muy completo. Es el capo. Ganó los duelos individuales y manejó el paisaje. Sustituido con amarilla.
Sienra
|8| Asentado. Buenas coberturas en una noche sin equivocaciones. Pudo incluso marcar con un zurdazo potente.
Lucas Alcázar
|6| Sufrió en el cuerpo a cuerpo y no anduvo fino en el ataque, pese al recorrido habitual en la banda izquierda.
Diego Barri
|8| Organizó e iluminó ataques con penúltimos pases hasta que dio el último: a Camara en el 2-1. Entendió qué necesitaba el partido en cada momento.
Marco Doué
|6| De más a menos. Arrancó como un tiro: gol y gran pase a Mabil. Se diluyó luego y cometió un ingenuo penalti.
Mabil
|6| También menguante. Eligió bien en la acción del 1-0, pero se nubló después en situaciones ventajosas de ataque.
Pablo Santiago
|7| Cuando encuentra el espacio por dentro, mejora siempre la jugada. Buenas ‘roscas’ a pelota parada.
Álex Calatrava
|8| Es otro rollo, Cala. Generó numerosas ocasiones para sus compañeros y recuperó balones. Al talento suma esfuerzo.
Markanich
|5| Pasó de puntillas en su oportunidad como titular. Se movió bien, pero no se impuso a los defensas del Mirandés.
También jugaron
Camara | 8 |. Determinante. Vio una amarilla nada más salir, pero supo medirse y decidió el partido, letal.
Gerenabarrena | 8 |. Ayuda en todo. Con él a cualquier guerra.
Tincho | 6 |. Cumplió.
Suero | 7 |. Buenos minutos. Asistió en el 3-1.
Brignani | 6 |. Correcto.
