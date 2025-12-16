Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón firma un triunfo de ‘Big Data’ y se queda a un punto del ascenso directo
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la quinta victoria consecutiva del CD Castellón, un sólido 3-1 ante el CD Mirandés que deja al conjunto albinegro en una posición liguera envidiable, a solo un punto de los puestos de ascenso directo y con un partido por disputar antes del cierre del año.
José Luis Gual conduce el debate junto al análisis de Big Data de David Jorques, para desgranar las claves estadísticas y futbolísticas del encuentro. Completan la tertulia Dragan Punisic, Israel Matamala, Pablo Casado y Conrado Marín (AHISCAS), en un episodio que confirma el gran momento del Castellón.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
