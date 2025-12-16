Doué, sobre la victoria ante el Mirandés, su idilio con la afición y el momento del Castellón: "Debemos tener los pies en el suelo"

Fue uno de los héroes del triunfo del CD Castellón en el triunfo ante el Mirandés del pasado lunes, anotando el 1-0. Marc Doué valora muy positivamente el trabajo del equipo y la buena dinámica albinegra.

El centrocampista francés que llegó al club albinegro procedente de la Ponferradina considera que los orellut cuajaron muy buen encuentro. "Hicimos un gran partido todo el equipo, muy completo en todos los aspectos", expuso.

Marc Doué celebra el 1-0 anotado por él en la victoria del Castellón ante el Mirandés. / Kmy Ros

El trabajo

Futbolista humilde, no quiso ponerse por encima del resto del equipo pese a marcar uno de los goles del triunfo: "Estoy muy contento con el gol y con el trabajo de todos mis compañeros".

Doué, que había marcado ante el Málaga en noviembre, lleva dos tantos seguidos, frente al Deportivo de A Coruña hace dos jornadas y el mencionado contra el Mirandés. "Es verdad que es mi segundo gol consecutivo y volví a la titularidad. Es una doble satisfacción poder ayudar así al equipo, y espero seguir haciéndolo de igual forma", resaltó.

La afición y la buena dinámica

Un mediocentro que confiesa estar muy arropado por la hinchada albinegra, y no dudó en agradecerlo: "Tengo que dar las gracias a la afición, me siento muy querido, siempre nos están apoyando al equipo, siempre acuden en gran número y solo podemos darles las gracias".

Por último, elogió la dinámica del combinado orellut. "Es muy difícil ganar cinco victorias seguidas en Segunda División. Ahora esperamos un partido muy difícil en Cádiz, pero tenemos que seguir en esta línea, tener los pies en el suelo e intentar ganar allí", destacó, siempre dejando claro que todavía falta mucho campeonato.