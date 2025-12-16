Informe | El Súper Castellón de Pablo Hernández: Unos números que asustan

Se acaban los calificativos para describir al Súper Castellón de Pablo Hernández. El albinegrismo disfruta el mejor momento en décadas y no es fruto de la casualidad, sino de un proyecto estable liderado por Haralabos Voulgaris, con una metodología basada en el Big Data que está marcando diferencias en Segunda División.

Tras la victoria ante el Mirandés, la quinta consecutiva, el CD Castellón no solo se afianza en la cuarta posición que da acceso al play-off, sino que se sitúa a un solo punto del ascenso directo que marcan el Deportivo de la Coruña y el Almería con 32 puntos, con el Racing liderando la tabla con 36.

Desde hace 18 temporadas

Para recordar un Castellón que sumara 15 puntos de 15 en Segunda División hay que remontarse a la temporada 07/08 con Pepe Murcia como entrenador. Estos triunfos llegaron entre la jornada 20 y la 24. El equipo de la capital de la Plana finalizó en la quinta posición con 61 puntos, a once del tercer puesto que subía de forma directa.

En la 88/89, con Luiche como técnico, también encadenó cinco victorias consecutivas en Segunda, entre las jornadas 31 y 35. El albinegrismo recordará esta temporada porque fue el último ascenso a Primera División, finalizando líderes con 51 puntos. Más atrás, en la 71/72, con Lucien Muller, inició la liga con esta magnífica racha y también acabó subiendo a la máxima categoría del fútbol español.

Es decir, en caso de ganar al Cádiz el próximo domingo en el Nuevo Mirandilla lograría la sexta y batiría esta marca. A pesar de la prudencia del técnico y la dificultad de la categoría, los números hablan por sí solos y este Castellón está ganando a los gigantes de Segunda desplegando un juego más equilibrado y menos alocado que la pasada temporada, donde era capaz de ganar 3-5 en Almería pero también de perder 5-1 contra el Deportivo de la Coruña.

Una proyección de vértigo

Tras las primeras cinco jornadas, Johan Plat fue destituido y llegó la gran oportunidad para Pablo Hernández. El debut en León fue el soñado con una gran victoria (1-3) pero ni el seguidor más optimista esperaba esta transformación.

En los 13 partidos que se ha sentado en el banquillo, los orelluts han sumado 29 puntos de 39 posibles, es decir, una media de 2,22 puntos por partido, que en las 42 jornadas de Segunda División tendría una proyección de 93,6 puntos, una puntuación muy difícil de sostener en una categoría tan igualada y competitiva.

De hecho, en dicho periodo ocuparía la primera posición con 29 puntos, adelantando esta jornada al Almería, que perdió contra el Burgos y sumaría 27. Además, en este periplo ha sumado cinco puntos más que el Racing, actual líder, y seis más que Las Palmas.

Una trayectoria que no es casualidad y que permite al Castellón soñar con lo máximo, pero como sentenció el propio Pablo en rueda de prensa, siempre con los pies en el suelo, porque LaLiga Hypermotion es traicionera como ella sola. Licencia para soñar.