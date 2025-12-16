Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: "Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos"

El CD Castellón ha vuelto a ganar y ha premiado a su técnico, Pablo Hernández, que no ha querido perderse el partido, a pesar de no estar indipuesto en los últimos y no poder acudir en el día de ayer a la rueda de prensa. En lo referente a sus declaraciones, el técnico se mostró muy orgulloso de lo que han conseguido este equipo y quiere poner en valor lo que están haciendo estos jugadores, puesto que "ganar cinco partidos en cualquier división con la sensación que estamos dando es muy difícil".

Las declaraciones del técnico a continuación.

Con Pablo se saca el 74,35% de los puntos

No los he ganado yo, los hemos ganado todos. Tenemos que poner en valor lo que está haciendo este equipo. Ganar cinco partidos en cualquier división con la sensación que estamos dando es muy difícil. Hoy no ha sido nuestro mejor partido en cuanto a sensaciones, pero es que tenía muy claro que hoy iba a ser el partido más complicado que habíamos tenido. Porque veníamos de ganar varios partidos y todo el mundo piensa que vas a ganar. Para nada es así. Hemos sabido ganar, sumar tres puntos y mantenernos en la zona alta que es un premio para nosotros.

Las claves del triunfo

No hemos estado del todo finos hoy, pero también hay que poner en valor el trabajo del rival. Es un equipo que presiona mucho y te pone las cosas difíciles. Lo peor que nos ha pasado es ponernos por delante tan pronto, porque nos hemos relajado y ellos han aprovechado y han empatado. De hecho, después del empate hemos tenido los mejores minutos porque hemos reaccionado. En el segundo tiempo, lo hemos hecho muy bien. Ha tardado en llegar el gol, pero hemos creado bastantes ocasiones y ellos prácticamente no nos han creado.

Dos cambios en el once

Sabiendo el rival y el partido que nos podían plantear, pensaba que nos podían aportar más cosas. Nos ha salido bien con Doué, con Nick no ha tenido ninguna ocasión clara, pero ha trabajado y creado espacios. No ha tenido su día porque no ha podido encontrar los espacios que necesitan los delanteros.

¿Hay licencia para soñar?

Es el mismo discurso de estas últimas semanas. Hay que disfrutar el momento todos: club, jugadores y afición. Es bonito verse allí arriba, pero hay que tener los pies en el suelo. Hay que ir paso a paso. Dije que era importante llegar al parón con buenas sensaciones y lo estamos consiguiendo. Espero que en Cádiz sigamos en la misma línea.

Doblete de Camara

Contento. El otro día de cara no tuvo la suerte de cara al gol. Hoy ha hecho dos golazos, el primero usando muy bien el cuerpo y el segundo en una buena jugada y definición. Hoy le ha tocado salir del banquillo, pero estamos viendo que todos salen enchufados. A mí me lo hacen fácil que todos rinden, pero difícil porque tengo que tomar decisiones.

¿Dónde está el techo del equipo?

El techo es seguir igual, seguir compitiendo como estamos haciendo, Repito, es muy difícil lo que estamos haciendo. Algún día llegará la derrota, pero compitiendo como competimos, jugando como jugamos y corriendo como corremos, los rivales tienen que hacer muchas cosas para ganarnos. Tenemos que seguir con la misma mentalidad y actitud.

Balance del año

A nivel personal un año de ensueño: conseguí el ascenso a segunda RFEF. Esta temporada después de dos jornadas con el B subí al primer equipo y muy contento. No se puede terminar mejor el año que poder blindarle esta victoria a la afición. Ojalá sea un espejo donde mirarnos como acabamos este 2025, para empezar 2026.

Estado Jakobsen

Esta semana parecía que podía llegar, pero sigue sintiendo molestias. Veremos si con unos días de recuperación puede estar en Cádiz