La RFEF designa Castalia como sede de la Supercopa de España femenina Iberdrola 2026

La Supercopa de España femenina Iberdrola ya tiene escenario para la edición del 2026. Tras haber cerrado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el acuerdo de colaboración con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y el CD Castellón, el estadio SkyFi Castalia albergará uno de los torneos con más solera del fútbol femenino en España.

La casa en la que los orelluts disputan sus partidos como local en Segunda División, con capacidad para más de 14.500 espectadores, cogerá así el relevo del Estadio de Butarque, sede de las últimas dos ediciones.

La selección española sub-21 jugó en Castalia en octubre ante Finlandia. / Gabriel Utiel

El calendario

La primera semifinal, que medirá a Real Madrid CF y Club Atlético de Madrid, tendrá lugar el martes 20 de enero a las 19:00 horas. La segunda, prevista para el miércoles 21 a la misma hora, enfrentará a FC Barcelona y Athletic Club. El sábado 24, también a partir de las 19:00 horas, echará a rodar el balón de la finalísima en el templo albinegro. Los tres encuentros podrán seguirse en directo en RTVE.

Este es el calendario de partidos de la Supercopa de España femenina. / RFEF

El reciente paso de la selección masculina sub-21

Castalia ya sabe lo que significa ser sede de competiciones de fútbol de la RFEF, pues ha albergado varios partidos de la Selección española. El último precedente tuvo lugar el pasado 14 de octubre entre las selecciones de España y Finlandia Sub-21, duelo en el que el combinado que dirige David Gordo venció por 1-2, dándole vuelta al partido en la recta final del encuentro.