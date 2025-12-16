Lo que no se vio del Castellón-Mirandés: del compromiso de Pablo Hernández a la fiesta en la grada

Otro partido que deja un buen sabor de boca, este 3-1 del CD Castellón al CD Mirandés, para cerrar la 18ª jornada de LaLiga Hypermotion. Quinta victoria seguida para el equipo de Pablo Hernández, que anoche volvió a demostrar su compromiso con la causa albinegra. Ausente en la rueda de prensa por enfermedad (sufrió los dolores de un cólico renal), el entrenador orellut quiso estar con sus jugadores y dirigió (de nuevo con maestría) al equipo hacia una nueva victoria.

La lluvia respeta el partido

Con permiso de la borrasca Emilia, el SkyFi Castalia albergó anoche el último partido del año natural. El horario incómodo (lunes, 20.30 horas) y el frío húmedo que siguió a las lluvias previas afectaron a la asistencia en las gradas, pero los 9.074 espectadores que se dieron cita en el estadio, según la cifra oficial, volvieron a arrimar el hombro en todo momento. La ilusión de los orelluts con la buena marcha del equipo es palpable y está más que justificada.

Solidaridad y animación

La previa del encuentro estuvo marcada por la solidaridad. El Castellón, en colaboración con el Banco de AlimentosCastellón y la Fundació Albinegra, llevó a cabo una recogida de alimentos no perecederos en el aparcamiento de tribuna. Para la primera cita de enero, además, el Fondo 1922 impulsará una recogida de juguetes.

No faltó el espíritu navideño, pese a la presencia del Grinch al descanso (no importó, la Navidad siempre vence). Hubo villancicos por megafonía y mensaje navideño en la previa, por el videomarcador. También sonó, a modo de homenaje, la voz del cantante y líder de Extremoduro, Robe Iniesta, fallecido recientemente.

En la grada, el Fondo 1922 recibió al equipo con un tifo en su ubicación del Gol Sur, con banderas de distinto tamaño.

La cantera, apoyando

Los equipos de la cantera del CD Castellón modificaron sus horarios habituales de entrenamiento para finalizar algo antes y poder asistir al encuentro en vivo. Así, se dejaron ver muchos niños y niñas de la cantera saliendo del vestuario a la carrera para no perderse la actuación de sus ídolos. El horario del partido, además, propició que muchos aficionados aprovecharan el tiempo de descanso para cenar.

Un ilustre en el Mirandés

En las filas del Mirandés milita el hijo de uno de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. Etienne Eto’o, el hijo del mítico Samuel, está en el equipo jabato cedido por el Rayo. Ayer entró en la convocatoria, pero no jugó.

Una persona colabora en el aporte de alimentos. / Kmy Ros / Kmy Ros

Actividad en la tienda

En la última cita del año, y en la previa de la Navidad, se registró una gran actividad en la tienda albinegra del párking de tribuna. Los regalos relacionados con el CD Castellón son siempre una apuesta segura. Además, con el frío, triunfaron las prendas de abrigo.

Próximos partidos

Tras la cita de anoche, el Castellón ya tiene la vista puesta en el próximo partido. Los orelluts visitarán al Cádiz el domingo a las 21.00 horas. Otra vez sin el extremo Brian Cipenga, que está en la Copa de África. Las entradas para el desplazamiento a Cádiz están a la venta on line en el área de abonados a un precio de 20 euros.

Posteriormente, el fútbol regresará al SkyFi Castalia ya en 2026. En concreto, el sábado 3 de enero a las 16.15 horas, con la visita de la SD Huesca, en plenas fiestas navideñas.