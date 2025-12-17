Calatrava, uno de los líderes del CD Castellón, ya suma 50 partidos destilando magia como albinegro

Balón para Álex Calatrava y el aficionado del CD Castellón sabe que pueden pasar cosas distintas. Llegó en verano de 2024 siendo un jugador sin experiencia en Segunda División y a los pocos partidos ya demostró un excelente rendimiento.

Indiscutible para Dick Schreuder, Johan Plat y Pablo Hernández, el mediapunta de 25 años ya suma 50 partidos con la elástica albinegra. En este periplo ha marcado 10 goles y ha repartido 14 asistencias, consolidándose como una pieza clave en la zona de tres cuartos, generando fútbol para sus compañeros y resolviendo duelos con su zurda mágica.

Su gran nivel despertó el interés de varios equipos de Primera División, pero Cala decidió quedarse y renovar hasta 2029. Hay jugón para mucho rato en el SkyFi Castalia.