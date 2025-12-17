Calatrava, uno de los líderes del CD Castellón, ya suma 50 partidos destilando magia como albinegro
El mediapunta, que estuvo en la órbita de varios equipos de Primera, es un pilar fundamental en el sistema ofensivo
Balón para Álex Calatrava y el aficionado del CD Castellón sabe que pueden pasar cosas distintas. Llegó en verano de 2024 siendo un jugador sin experiencia en Segunda División y a los pocos partidos ya demostró un excelente rendimiento.
Indiscutible para Dick Schreuder, Johan Plat y Pablo Hernández, el mediapunta de 25 años ya suma 50 partidos con la elástica albinegra. En este periplo ha marcado 10 goles y ha repartido 14 asistencias, consolidándose como una pieza clave en la zona de tres cuartos, generando fútbol para sus compañeros y resolviendo duelos con su zurda mágica.
Su gran nivel despertó el interés de varios equipos de Primera División, pero Cala decidió quedarse y renovar hasta 2029. Hay jugón para mucho rato en el SkyFi Castalia.
