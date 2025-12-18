El momento feliz de Awer Mabil en el Castellón: "Me siento libre y disfrutamos"

Awer Mabil vive un momento dulce en el CD Castellón, equipo al que llegó en el pasado mercado invernal. Tras un rápido impacto positivo en la segunda vuelta del curso pasado, en el presente ha enderezado un inicio apagado y ha recuperado un nivel notable.

Este jueves ha comparecido en la sala de prensa del SkyFi Castalia para analizar el duelo del domingo (21.00) en Cádiz, donde debutó en Primera en 2022. El momento individual y colectivo, la posible renovación de contrato (finaliza en junio) o la puntería cara a puerta, otros temas.

Las frases de Mabil

"Es un momento muy bueno para el club, pero los jugadores no nos podemos relajar. En cada partido tenemos que dar lo máximo, porque si nos relajamos las cosas pueden cambiar. Hemos aprendido del inicio de la temporada, sabemos cómo se siente al no ganar incluso cuando no lo mereces. Ahora hemos encontrado la manera de ganar y queremos mantenerla".

"Llevo casi un año, estoy muy contento aquí. Para ser honesto, no he encontrado mi nivel top al que quiero estar, pero estoy en un buen momento comparado con el inicio de la temporada. Trabajé duro y el club me ayudó mucho y es mérito suyo también. La segunda vuelta del año apsado fue buena, este año al principio me costó y ahora estoy otra vez en un buen momento. Es solo el comienzo para mí. El equipo lo está haciendo bien también".

Cómo superó ese pequeño bajón

"Honestamente, el nivel estaba ahí, fue quizá más la parte mental. No ganábamos partidos, aunque no jugábamos mal y al final eso afecta. Creo que me afectó demasiado porque había puesto una expectativa en mí, me presioné. Tanto en la vida como en el, futbol has de seguir trabajando y si sigues trabajando encuentras lo que estás buscando. Estoy ahora contento por mí y por el equipo".

Camara y Mabil abrazándose en la celebración 2-1. / KMY ROS

La renovación

"El tiempo va muy rápido. Firmé año y medio y solo queda medio. Estoy feliz en el club. Para mí este es tiempo de estar centrado en el equipo y en el momento y luego veremos qué pasa. En el fútbol nunca se sabe. El club está contento conmigo, así me lo ha hecho saber, y los fans creo que también están disfrutando con el equipo".

La libertad en ataque

"Nos entendemos mucho, sabemos cómo nos movemos Con Cala, especialmente, me entiendo muy bien. Conocemos nuestros movimientos, puedo ir por dentro y él ocupar la banda o al revés... Los entrenadores nos dicen que las posiciones deben ser ocupadas y los jugadores tenemos que ser suficientemente inteligentes para fijarnos, es algo que me gusta. La manera que nos movemos es muy dinámica, me siento libre, muchos jugadores nos sentimos libres y disfrutamos del fútbol".

El regreso a Cádiz

"Es un partido especial porque fue mi primer club en España. Siendo honesto, no viví un buen momento porque las cosas no fueron como queríamos. Es curioso que mi debut con el Castellón fue allí el año pasado. No tengo nada en contra de ellos. Sería bonito marcar. Veré a amigos que están aún en Cádiz. Nuestro objetivo es terminar el año de la mejor manera posible".

Su primer gol con el Castellón

"Es algo que busqué durante mucho tiempo (marcó al filial de la Real). No marcar me presionaba más. Me condicionó de alguna manera. Había tenido tenido grandes oportunidades, había sido muy desafortunado, grandes paradas... es divertido cómo funciona. Estoy feliz con el momento, aunque los porteros me sigan haciendo grandes paradas fue un gran alivio marcar el primer gol y estoy seguro de que llegarán más si sigo trabajando duro".