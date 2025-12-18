Brian Cipenga y otros protagonistas del día en el CD Castellón

El CD Castellón sigue preparando el partido del domingo en el feudo del Cádiz (21.00 horas). Lo hace con una sola baja confirmada: Brian Cipenga.

La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo compartió una curiosa imagen con todos los jugadores de la selección posando con la camiseta de su equipo. Entre ellos, Brian Cipenga, el extremo del CD Castellón que posó con la zamarra albinegra junto a los representantes de clubs de la talla del West Ham, el Real Betis, el Espanyol, el Celtic, el Anderlecht, el Lille... La RD del Congo, tras una estadía en Murcia, debutará en la Copa de África el martes 23 de diciembre contra Benín.

Mario Climent, baja en el Cádiz por sanción

El Cádiz CF no podrá contar con Mario Climent para enfrentarse al Castellón este domingo. El lateral del equipo gaditano está sancionado por acumulación de amonestaciones.

El club andaluz, por cierto, aprobó este jueves en la junta un presupuesto de 26,8 millones de euros, prácticamente el doble del de los albinegros.

Cinco apercibidos

El Castellón encara la cita dominical pendiente del lesionado Jakobsen y sin sancionados. Eso sí, cinco jugadores están a una tarjeta de cumplir ciclo, por lo que se perderían el primer partido del 2026, en casa contra el Huesca. Son los casos de Mellot, Alberto, Lucas Alcázar, Salva Ruiz y Marco Doué.

Entrenamiento en la ciudad deportiva

El CD Castellón trabaja este viernes de nuevo en la ciudad deportiva Globeenergy. Los de Pablo Hernández se ejercitarán en el complejo de la Coma, en Borriol, a partir de las 10.30 horas, en el penúltimo entrenamiento de la semana. El sábado, tras el último entrene, los convocados viajarán rumbo a Cádiz.