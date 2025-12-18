Ousmane Camara, mucho más que un nueve para el CD Castellón

No era Mbappé. Era Ousmane Camara (20 de febrero de 2001). El delantero del CD Castellón dinamitó el encuentro ante el Mirandés con dos golazos. El primero, en una arrancada imperial desde el centro del campo, desplegando potencia y culminando la acción con un preciso remate de zurda. El segundo, tras un amago magistral para dejar atrás a su marcador, definir con frialdad y firmar el primer doblete albinegro en este curso.

El guineano arrancó como titular con Johan Plat a los mandos, pero su protagonismo se diluyó con la llegada de Pablo Hernández. Entre la quinta y la duodécima jornada apenas sumó 83 minutos, con Jakobsen ganándole la partida.

Camara celebra uno de los goles ante el Mirandés. / KMY ROS

Lejos de bajar los brazos, siguió trabajando en silencio aguardando su oportunidad. Esta llegó en la épica remontada frente al Málaga: saltó al campo en el minuto 76 y firmó el 1-1 en el descuento, un gol que supuso un punto de inflexión para el Castellón, ya que fue el encargado de romper la maldición del gol después de cuatro encuentros sin marcar (Eibar, Albacete, Almería y Antoniano) e iniciando una racha que aún perdura. Desde entonces, ha ganado confianza y peso específico.

Voulgaris defiende a Camara

El propietario del CD Castellón Haralabos Voulgaris, muy activo y cercano en su cuenta de X, quiso valorar el impacto del delantero reflexionando sobre la figura del nueve: «Lo único que he aprendido en mis tres años y medio en Castellón es que muy poca gente en España tiene idea de lo que es un buen nueve o de cómo identificarlo. Es una posición fascinante, en la que muchos piensan que si no marcas goles no eres útil, cuando hay mucho más, especialmente en un estilo en el que hay muchos jugadores en el área y necesitas que el 9 genere espacios, ataque los huecos o facilite juego a los demás», argumentó.

En la misma línea, puso el foco en el componente aleatorio del gol: «Marcar goles es muchas veces un acto de azar: puedes ejecutar un gran disparo y encontrarte con una parada extraordinaria, o fallar por centímetros. Por eso el big data se impone: necesitas grandes muestras para determinar quién es realmente un buen jugador. Incluso la mente humana más aguda puede dejarse engañar por la aleatoriedad», profundizó.

Un trabajo invisible

A un delantero se le pide perforar la red rival, pero igual de importante es el trabajo invisible. Camara es un jugador poderoso físicamente que aporta mucho iniciando la presión en campo contrario. A su vez, tiene la capacidad de fijar a los centrales y abrir espacios para que los Suero, Calatrava o Mabil puedan aprovecharse.

Gran porcentaje de goles

Quizás no sea el más vistoso ni el delantero más puro de área, como pueda ser Jakobsen. Sin embargo, sus números son muy positivos: suma cinco goles y registra el quinto mejor porcentaje de LaLiga Hypermotion, con una media de 0,76 goles, a pesar de ser el decimocuarto jugador de la plantilla en minutos disputados con 527.

Porque el guineano no es solo el delantero que marca cuando le llega el turno. Es el que estira al equipo, el que incomoda a los centrales, el que abre caminos para que otros brillen. En un fútbol y una sociedad cada vez más obsesionada con el dato inmediato y el gol como única vara de medir. Y cuando además, este aparece, el debate se convierte en una certeza: Camara es mucho más que un 9.