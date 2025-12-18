Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificio BorrullEl Gordo en CastellónEnvenenamiento perrosPlus de nocturnidadDenuncia Tribunal Militar
instagramlinkedin

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: El CD Castellón en busca del mejor cierre del año para soñar con un 2026 histórico

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Podcast Conexión Orellut: El CD Castellón en busca del mejor cierre del año para soñar con un 2026 histórico

Podcast Conexión Orellut: El CD Castellón en busca del mejor cierre del año para soñar con un 2026 histórico / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En el episodio de hoy de Conexión Orellut, el podcast deportivo del Periódico Mediterráneo, se analiza la actualidad del CD Castellón tras su último triunfo, un resultado que mantiene a los albinegros en plena pelea por el ascenso y refuerza la ilusión de cara a un posible 2026 histórico.

Escúchalo en Spotify

El programa, dirigido por José Luis Gual, cuenta con la participación de Rafa Escrig, Ximo Górriz y Miguel Alayrach, que debaten sobre el momento del equipo, la gestión técnica y la necesidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno para afrontar con garantías la segunda parte de la temporada. También se aborda el rendimiento ofensivo y el ambiente que se vive en el estadio.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents