Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón en busca del mejor cierre del año para soñar con un 2026 histórico
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En el episodio de hoy de Conexión Orellut, el podcast deportivo del Periódico Mediterráneo, se analiza la actualidad del CD Castellón tras su último triunfo, un resultado que mantiene a los albinegros en plena pelea por el ascenso y refuerza la ilusión de cara a un posible 2026 histórico.
El programa, dirigido por José Luis Gual, cuenta con la participación de Rafa Escrig, Ximo Górriz y Miguel Alayrach, que debaten sobre el momento del equipo, la gestión técnica y la necesidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno para afrontar con garantías la segunda parte de la temporada. También se aborda el rendimiento ofensivo y el ambiente que se vive en el estadio.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
