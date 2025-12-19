El arrollador ascenso del ‘otro’ CD Castellón

¿Puede un equipo ganar una Liga con un portero que no sabe lanzarse a la derecha? Puede. El otro CD Castellón, el que acaba de proclamarse brillante campeón del torneo Apertura de la Cs League, ha conseguido esta hazaña épica.

Marc Guidotti, jefe de prensa del CD Castellón, ha sido el portero de urgencia durante cinco jornadas decisivas. Un portero con una tara. «Solo sé tirarme a un lado», confiesa, apenado. Esta carencia estuvo cerca de estropear el alirón en la última jornada, pero finalmente los albinegros ganaron su partido (5-3) y aseguraron la primera plaza, por delante del Al-Morssar, el segundo clasificado.

La victoria conllevó el campeonato y el campeonato conlleva el ascenso del Castellón a la Segunda División de la Cs League. Otro nivel. «De portero vamos a fichar al podólogo», tranquiliza Guidotti.

También tranquiliza saber que Marc Guidotti no es de los mejores del equipo. «Kiko Felguera y yo (los periodistas, obviamente) somos los peores», admite. A Kiko le pasó una de las cosas más humillantes del fútbol: ser tan malo que te dejen tirar un penalti. «Al menos lo metió», dice Marc, comprensivo.

Los destacados

Los buenos del Castellón en esta Liga de fútbol 7 son otros. Está Sergi Ripollés, el segundo entrenador del equipo profesional, con pasado ilustre en el fútbol provincial y todavía piernas frescas, a sus 30 años. También brilla Ramón Soria, el jefe de reclutamiento, o Tomeu Nadal, director deportivo del filial y exportero profesional que, por lo que sea, no juega de portero, quizá para disfrutar del espectáculo de Guidotti en la portería. Los máximos goleadores albinegros han sido Alberto Liñán (ayudante del preparador físico) y Joan Torné (preparador físico). Mención especial para la capacidad defensiva de Álvaro Acebrón (traumatólogo).

Una de las formaciones del equipo, con Guidotti de portero. / CD Castellón

La plantilla la completan Rafael Soler (readaptador), Jordi Porcar (jefe de estadio e instalaciones), Alejandro Vázquez (jefe de los servicios médicos), Iker Porcar (utillero), Paco Urdiain (analista), Carlos Gómez (preparador de porteros), Iván Martínez (fisio) y Willy Fente (director financiero).

Pablo, espectador

Una gran familia que ha estrechado lazos. Con la excusa de la Liga, ya se han reunido para un par de cenas de celebración. A algunos partidos se han sumado, como espectadores, el director general Alberto González e incluso el entrenador y exfutbolista internacional Pablo Hernández, al que quieren convencer para buscar el ascenso a Primera, siempre y cuando su ficha se ajuste a los límites salariales. Parece difícil.

Lo que está claro es que el Castellón de la Cs League comparte filosofía de juego con el resto de equipos del club: el espíritu ofensivo innegociable desde la llegada de Haralabos Voulgaris. En su estreno en la categoría, ha ganado la Liga con 80 goles a favor en 13 partidos. El arrollador ascenso ha sido posible por esa capacidad realizadora. El dato de los 39 goles encajados no ha sido tan bueno, aun teniendo en cuenta la presencia del portero Guidotti, que se adaptó al puesto tras la lesión del titular, Iván Martínez.

Selfi de Guidotti para celebrar el ascenso y campeonato de Liga. / CD Castellón

Guidotti, que superó de manera heroica un esguince durante el curso, asume que sus tiempos como portero están contados. «En algún partido homenajeé a Karius», acepta, sin entender muy bien cómo acabó bajo palos en un equipo con tanto especialista. «Carlos, el entrenador de porteros, vive muy bien de jugador gracias a su golpeo y ni se ha acercado a la portería», desliza, quizá abriendo una grieta por la que puede romperse el equipo.

Por el momento, son tiempos de alegría en el Castellón. Además Kiko dice que se retira.