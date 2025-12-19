Castellón presume del mejor ciclismo mundial para 2026: La Vuelta, la Mediterranean Epic... y mucho más

La provincia de Castellón puede presumir de contar con dos equipos como el Villarreal y el Castellón en el fútbol profesional. También de grandes equipos en baloncesto, como el Amics Castelló, el CB Benicarló y el Fustecma Nou Bàsquet, o en el fútbol sala con el Servigroup Peñíscola y el Bisontes, entre otros deportes. Pero Castellón también puede sacar pecho, y con razón, de ser un territorio ciclista de primer nivel mundial, una condición que en 2026 volverá a quedar demostrada.

El privilegiado clima mediterráneo durante gran parte del año, unido a una red de rutas de montaña y carretera de enorme atractivo, convierten este territorio en un escenario idóneo tanto para la práctica del ciclismo como para la organización de competiciones de máximo prestigio. Desde el GP Castellón–Ruta de la Cerámica hasta pruebas históricas como la Volta a la Comunitat Valenciana, pasando por la ya arraigada Mediterranean Epic o citas emblemáticas del ciclismo formativo como la Volta a Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo. Pero si hay una que destaca sobre el resto es La Vuelta a España, que situará a Castellón en el escaparate internacional.

GP Ruta Cerámica

El 24 de enero, con salida en Castellón y final en Onda.

El Gran Premio Castellón–Ruta de la Cerámica, una prueba relativamente joven pero muy competitiva, celebrará su tercera edición y dará el pistoletazo de salida a un año de intenso pedaleo. El recorrido, completo y exigente, contará con 171,7 kilómetros y cerca de 2.500 metros de desnivel, diseñado para poner a prueba a los ciclistas más fuertes y regulares. Con salida en Castellón, el trazado se adentrará en el interior, superando ascensiones como el Alto de la Coma y el Alto de la Serratella, y atravesando municipios como Cabanes, Vall d’Alba, Albocàsser, Benlloc, Vilafamés, l’Alcora o Ribesalbes, antes del exigente tramo final previo a la llegada en Onda. El vencedor de la pasada edición fue António Morgado (UAE Team Emirates), que se impuso en el sprint.

Volta a la Comunitat

La 1ª etapa, el 5 de febrero, en Castellón, aún sin recorrido.

A menos de 50 días para su inicio, el recorrido de la 76ª edición de la arraigada Volta a la Comunitat Valenciana todavía no está confirmado, aunque Mediterráneo ha podido saber que Castellón será escenario de la primera etapa, el 5 de febrero, en una competición de mucha tradición. Cabe recordar que en la pasada edición, la cuarta etapa partió desde Orpesa y finalizó en Portell de Morella. Lo que sí está confirmado es la participación del UAE Team Emirates-XRG, el mejor equipo del mundo, que volverá a competir en una Volta que abre el calendario europeo en España y buscarán repetir el triunfo que ya consiguieron en, 2020 y 2024. Aún está por confirmar si lo hará con su gran referente, el número uno del ranking UCI, Tadej Pogačar. Por otro lado, del 12 al 15 de febrero se celebrará la 10ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana Femenina, consolidando su gran crecimiento durante los últimos años, todavía con el recorrido por confirmar.

Mediterranean Epic

Cuatro competiciones con la novedad de la Gravel.

De la carretera a la montaña. La Mediterranean Epic combina pruebas de Mountain Bike (MTB) por etapas de máximo nivel UCI, competiciones de triatlón y Gran Fondo de ciclismo de carretera. En 2026, además, incorpora como gran novedad una prueba de Gravel, una disciplina de aventura que mezcla tramos de asfalto con caminos de tierra, grava y senderos accesibles.

La SCOTT Mediterranean Epic MTB, una de las carreras de mountain bike más prestigiosas del panorama internacional, se disputará del 5 al 8 de febrero en Orpesa, a excepción de la tercera etapa, que tendrá salida y llegada en Castellón. Por su parte, el 25 de abril se celebrará la SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo, con dos recorridos, de 160 y 110 kilómetros, con salida y meta en Orpesa. El 30 y 31 de mayo será el turno de la SCOTT Mediterranean Epic Triathlon, donde los participantes podrán elegir entre las distancias Full, Half, Olímpica y Sprint, además de las modalidades Aquabike Full y Half. La novedad este año es la creación de la SCOTT Mediterranean Epic Gravel, 2, 3 y 4 de octubre, con un espectacular recorrido por la comarca castellonense del Baix Maestrat, con Sant Jordi como sede principal. Los ciclistas podrán escoger entre tres distancias, según su nivel: 150, 115 o 69 kilómetros.

Volta a Castelló y Trofeo Víctor Cabedo

Las mejores selecciones junior.

La provincia de Castellón volverá a situarse en el mapa del ciclismo con una cita sin precedentes: por primera vez será doble sede de la UCI Nations Cup Junior 2026, la máxima competición mundial para ciclistas sub-19. La Volta a Castelló (del 16 al 18 de abril) y el Trofeo Víctor Cabedo (19 de abril) celebrarán sus pruebas el mismo fin de semana, convirtiendo a la provincia en epicentro del ciclismo de formación. La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó la inclusión de ambas competiciones en su calendario oficial, un reconocimiento al esfuerzo.

10 Picos Sierra Espadà

Una referencia del cicloturismo.

El sábado 16 de mayo, Onda acogerá la sexta edición de una de las pruebas cicloturistas más importantes del calendario nacional. La cita tendrá lugar en la localidad ondense y contará con dos recorridos, de 134 y 65 kilómetros, pensados para distintos niveles de exigencia. Una carrera con unos maravillosos paisajes que transitará por los puertos de Alcudia de Veo, Eslida, Almedíjar, la Nevera, matet, Collado Cuatro Caminos, Alto de Villamalur, Alto del Pinar, Alto de Pavías y Collado de Ayódar.

La Vuelta a España

El plato estrella, en agosto.

La Vuelta a España, que llega bien entrado el verano, a finales de agosto, albergará la sexta etapa íntegra con salida en Alcossebre y meta en Castellón. La principal novedad será histórica: por primera vez en la historia de La Vuelta, los corredores afrontarán 3,5 kilómetros de tierra en Benicàssim antes de atacar el puerto de Bartolo.

Tal como muestran los gráficos superiores, la séptima etapa también tendrá protagonismo provincial, con salida en Vall d’Alba y paso por municipios como Les Useres o Llucena. Comienza así la cuenta atrás para un 2026 donde el ciclismo brillará con luz propia en el territorio castellonense.