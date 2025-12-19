Comunicado del CD Castellón sobre el estado de salud de Pablo Hernández
Tras sufrir un cólico renal y un posterior ingreso, el entrenador se encuentra en proceso de recuperación
Sergi Ripollés, el segundo entrenador, dará este viernes la rueda de prensa en la previa del desplazamiento a Cádiz
El CD Castellón ha actualizado la información sobre el estado de salud de Pablo Hernández, que la semana pasada sufrió un cólico renal y, pese a ello, dirigió al equipo en la victoria sobre el Mirandés en el SkyFi Castalia.
Según ha explicado el club, Pablo fue ingresado durante la presente semana tras unas complicaciones. Ahora evoluciona favorablemente.
Como ocurriera la pasada semana, la rueda de prensa previa al encuentro la dará el segundo entrenador, Sergi Ripollés.
El comunicado del CD Castellón
"El CD Castellón informa que el técnico albinegro fue intervenido el pasado domingo 14 de un cólico renal, en la previa del encuentro ante el CD Mirandés. A pesar de la intervención y del esfuerzo realizado para poder estar al frente del equipo en dicho partido, el pasado martes 16 su estado de salud se complicó ligeramente, motivo por el cual se decidió su ingreso hospitalario por precaución y para un mejor seguimiento médico.
En estos momentos, Pablo Hernández evoluciona favorablemente y permanece bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios.
Por este motivo, la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz será ofrecida nuevamente por el segundo entrenador, Sergi Ripollés, tal y como ya ocurrió la pasada semana.
La presencia de Pablo Hernández en el desplazamiento a Cádiz quedará supeditada a la evolución de su estado de salud en las próximas horas.
Desde el CD Castellón agradecemos las muestras de apoyo y cariño recibidas y seguiremos informando de cualquier novedad relevante".
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- Informe | Así ficha (y crece) el CD Castellón de Bob Voulgaris
- El TAS le da un 'fichaje' de invierno al CD Castellón