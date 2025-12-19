Comunicado del CD Castellón sobre el estado de salud de Pablo Hernández

El CD Castellón ha actualizado la información sobre el estado de salud de Pablo Hernández, que la semana pasada sufrió un cólico renal y, pese a ello, dirigió al equipo en la victoria sobre el Mirandés en el SkyFi Castalia.

Según ha explicado el club, Pablo fue ingresado durante la presente semana tras unas complicaciones. Ahora evoluciona favorablemente.

Como ocurriera la pasada semana, la rueda de prensa previa al encuentro la dará el segundo entrenador, Sergi Ripollés.

El comunicado del CD Castellón

"El CD Castellón informa que el técnico albinegro fue intervenido el pasado domingo 14 de un cólico renal, en la previa del encuentro ante el CD Mirandés. A pesar de la intervención y del esfuerzo realizado para poder estar al frente del equipo en dicho partido, el pasado martes 16 su estado de salud se complicó ligeramente, motivo por el cual se decidió su ingreso hospitalario por precaución y para un mejor seguimiento médico.

En estos momentos, Pablo Hernández evoluciona favorablemente y permanece bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios.

Pablo Hernández, durante el Castellón-Mirandés. / KMY ROS

Por este motivo, la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz será ofrecida nuevamente por el segundo entrenador, Sergi Ripollés, tal y como ya ocurrió la pasada semana.

La presencia de Pablo Hernández en el desplazamiento a Cádiz quedará supeditada a la evolución de su estado de salud en las próximas horas.

Desde el CD Castellón agradecemos las muestras de apoyo y cariño recibidas y seguiremos informando de cualquier novedad relevante".