Gaizka Garitano elogia al CD Castellón: "Vamos a jugar contra el mejor equipo de la competición"

El Cádiz comienza la jornada en la octava posición, a un solo punto del play-off y a cuatro del Castellón (cuarto).

Las frases de Gaizka Garitano

"Nos enfrentamos a un equipo que ahora mismo es el que mejor está, así que se dan todos los alicientes para que sea un partido bonito y muy importante para nosotros. Ojalá podamos ganarlo".

"Vamos a jugar contra el mejor equipo ahora mismo de la competición, por resultados, sensaciones y potencial. Pero nosotros también estamos bien y, si hacemos las cosas bien, tendremos posibilidades de ganar. Los partidos están muy igualados: fuera nos están saliendo a favor y en casa un poco en contra de lo que merecemos. Necesitaremos hacer un muy buen partido porque el rival viene de muchas victorias".

"No solo tienen un buen once inicial, sino una plantilla con ocho o diez jugadores ofensivos muy determinantes. Tendremos que controlar eso y seguir produciendo en ataque, donde el último mes estamos mejor. En casa necesitamos recuperar la solidez que hemos tenido durante el año".

Altas y bajas

"Caicedo está lesionado otra vez del isquio. Luego están las bajas que ya teníamos: Mario por tarjetas, Fali y Kovacevic por lesión. Algún otro jugador ha tenido algún proceso gripal, pero mañana todavía entrenamos y, en principio, el resto están disponibles".

En busca de la solidez y otros aspectos del juego

"Más allá del sistema, lo importante es que el equipo sea reconocible. Tenemos claras las cosas que hay que hacer y las que no. Seguimos intentando pulir detalles, generar ocasiones y ser agresivos en el área rival. En esta categoría el éxito pasa por encajar pocos goles y ser sólidos, combinándolo con hacer daño arriba".

"En ataque estamos más claros en las jugadas ensayadas. En esta categoría es vital no encajar y hacer goles a balón parado, porque casi la mitad de los goles llegan así. Hemos encajado pocos goles en juego, pero también tenemos que ser sólidos a balón parado.

El estado de Ontiveros

"La semana pasada entrenó pocos días, pero ya no tiene molestias. Esta semana ha entrenado con normalidad, algo que hacía tiempo que no pasaba. Está con ganas y preparado. Es un jugador muy importante para nosotros".